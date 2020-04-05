Гуляет коронавирус и на просторах нашей необъятной родины. Непростая ситуация в Подмосковье и Петербурге. В остальных регионах счет заболевших пока идет на десятки, а где и того меньше.

Гуляет коронавирус и на просторах нашей необъятной родины. Непростая ситуация в Подмосковье и Петербурге. В остальных регионах счет заболевших пока идет на десятки, а где и того меньше. Быть может, поэтому на местах угрозу часто недооценивают. И зря, ведь динамика очевидна. В Москве еще месяц назад не было и десятка заболевших коронавирусом, а теперь их уже в районе 4 тысяч. Надо понимать.А у нас все еще не редкость — побеги из больниц, нарушение правил карантина и самоизоляции, пренебрежение личной гигиеной. Некоторые чиновники, педагоги и даже врачи позволяют себе приходить на работу, не сообщив о поездках за границу. Заражают других коронавирусом. А ведь это — уголовное дело.Как Россия справляется с самоизоляцией и каково оно, опасное для здоровья раздолбайство?Автор: Салима ЗарифБольница святого Георгия в Санкт-Петербурге — одна из тех, где медики уже не только работают, но и живут. На казарменное положение в связи с коронавирусом в Петербурге переведены почти 500 врачей .Больница святого Георгия не была инфекционной, но у нескольких пациентов выявили коронавирус. Их экстренно перевели в специализированное отделение больницы Боткина, стационар прекратил прием и выписку, персонал вместе с пациентами изолировался на отделениях."Мы находимся на рабочих местах и снабжены дыхательной аппаратурной. Мы готовы встретить новый коронавирус и всегда готовы вам помочь. Одна только просьба будет: оставайтесь дома", — призвал Владимир Сулима, заведующий отделением общей реанимации больницы святого Георгия.И граждане прислушиваются к призывам врачей. Удивительная картина, которую демонстрируют онлайн-камеры европейских столиц, — теперь и в Петербурге. Город — один из лидеров рейтинга самоизоляции. Совершенно пустая Дворцовая площадь, нет ни очередей в Эрмитаж, ни людей в костюмах Петра и Екатерины, никто не фотографируется на фоне атлантов, пуста Исаакиевская площадь, непривычно смотрится без людей стрелка Васильевского острова.Набережная канала Грибоедова — одно из самых оживленных мест в Петербурге. Еще недавно здесь торговали шапками-ушанками, работали уличные художники, целовались парочки, а идти можно было лишь встроившись в ритм толпы. Все это вернется. Как скоро, зависит от нас.Больше всего случаев заражения по-прежнему в Москве.Автор: Александр БузаладзеУ нашей полиции сейчас меры совсем не репрессивные. Исключительно рекомендация местным жителям и гостям столицы — просьба оставаться дома.В Москве в связи с нашествием коронавируса не введено чрезвычайного положения — прямого запрета на передвижение нет, если вы не на карантине."Граждане сами контролируют. Иногда жестче, чем полиция, выговаривая своим соседям или людям, которые пытаются организовать пикники возле своего дома. Пока мы придерживаемся такого хорошего режима, самодисциплины, не нужно вводить никакие пропуска. Но при этом полиция все равно будет контролировать общественные места, дворы, выборочные проверки на дорогах осуществлять", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Судя по опустевшей столице, до ее жителей удалось достучаться. Цифры, статистика по людям и транспорту на этот день такие, что если показать их жителю Москвы полугодовалой давности, он вряд ли в них поверил бы. Да что там полгода — всего три недели назад дороги Москвы были почти на 90% загруженнее. Метро потеряло около 80% транспортного потока за год. Такси — падение больше 70%.Балерина, народная артистка России Светлана Захарова с дочерью и мужем — все вместе дома. "Эти вынужденные каникулы немножко даже в радость, потому что сегодня вся семья дома, все на месте", — призналась она.Теперь официально, как просят московские власти, и это никакое не заточение, можно выходить в ближайший магазин за продуктами, гулять с собакой в радиусе ста метров, ходить в аптеку и даже ездить в автомобиле до гипермаркета. Все это нужно делать разумно, чтобы как можно дольше времени добровольной самоизоляции оставаться дома.Чечня — первый регион, который полностью закрыл въезд и выезд из-за угрозы распространения коронавируса. Глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует процесс дезинфекции улиц. "Мы победим коронавирус, надо только немного потерпеть", — отметил он.А с минаретов звучат вот такие призывы: "Без маски, перчаток не выходить, только в аптеки и магазины".Крымский мост. Водителям, и пассажирам измеряют температуру.В Красноярске детские площадки обтянуты сигнальными лентами, а из динамиков спецавтомобилей призывают остаться дома.Жесткий карантин в Краснодаре. Чтобы передвигаться на машине, нужен спецпропуск, выход из дома без веской причины запрещен. Чтобы в городе были свет и вода, продукты и медикаменты, свою работу продолжают предприятия 33 сфер деятельности.Нижний Новгород. Здесь тестируют систему контроля режима самоизоляции. Заявку на выход из дома можно оформить несколькими способами. Один из них — регистрация на сайте и получение QR-кода. Постоянный код могут получить работающие граждане, разовые — для тех, кто находится в самоизоляции и из дома выходит редко.А в Татарстане, чтобы выйти из дома, нужно отправить sms с указанием цели. На всех въездах в города республики дежурят передвижные патрули полиции, усиленные сотрудниками Росгвардии. Дороги не перекрыты, время ожидания для въезда в Казань не более 10 минут. Патрульные проверяют наличие справки от работодателя или sms, разрешающее продвижение.Патрули и на дорогах Ленинградской области. Вот Мурино — населенный пункт вплотную примыкает к Петербургу — водителей просят быть готовыми предоставить документы, подтверждающие цель въезда и выезда. Ограничение передвижения внутри региона — одна из мер сдерживания инфицирования. Но у метро в то же самое время толпится множество больных людей. Все хотят сдать тест на коронавирус.Сутки спустя в Ленинградской области запретят делать тесты в мобильных лабораториях, теперь — только на дому. В медицинских учреждениях без веских причин сейчас лучше не появляться.На карантине Эжвинская горбольница Сыктывкара. В Республике Коми выявлено более 50 случаев заражения и, все кроме одного, зафиксированы именно здесь. Одна женщина умерла. 300 человек — врачи и пациенты — постоянно находятся в стационаре, известно, что зараженные есть и среди персонала, по одной из версий, именно один из медиков занес вирус в больницу.Массовое заражение — в ивановской областной больнице и Александровской больнице Петербурга: здесь вирус подтвержден у 11 пациентов и 5 врачей. На карантине и 16-й роддом — коронавирус нашли у женщины на 28 неделе беременности. Она сейчас на искусственной вентиляции легких.Врач-травматолог, зараженный коронавирусной инфекцией, вышел на работу в гатчинской больнице. Он еще не знал результата третьего – контрольного — теста, но это не оправдание, считают в Роспотребнадзоре.А вот гражданин, пришедший в поликлинику в подмосковной Лобне, совершенно четко понимал, что заражен. Он 4 часа провел в амбулатории, и все, кто в тот момент находились рядом, тоже потенциально инфицированы.Находятся еще те, кто не понимают серьезность ситуации. В соцсетях публикуют объявления о домашних вечеринках, приглашаются все желающие. Но куда больше лайков собирает один видеоролик. В кадре — Виктория Шутова, фельдшер из Выборга. "Я вас очень прошу, включите наконец-то голову и сядьте по домам. Посадите своих стариков по домам. Если население включит голову, выдержит этот карантин, скорее всего, мы уйдем на спад эпидемии, тогда государство справится", — призывает медик.Справляться с эпидемией государству и врачам помогают добровольцы. На наших глазах возрождается движение тимуровцев — волонтеры помогают пожилым : приносят продукты, лекарства, просто болтают с бабушками по телефону.Операторы call-центра Росконгресса, в залах которого ежегодно проходит Петербургский экономический форум, теперь обрабатывают звонки, поступающие на горячую линию Роспотребназдзора.А "Русское радио" организует онлайн-марафоны под девизом: "Все будет хорошо". Шестичасовой концерт посмотрели 5 миллионов человек — население Петербурга. Чтобы зрители дома не унывали, 35 артистов пели перед пустыми трибунами.Альметьевск. Одна из крупнейших нефтяных компаний бесплатно шьет защитные костюмы для врачей, полиции и социальных служб Татарстана. "КамАЗ" подключился к бесплатной помощи больницам. Развернутый цех лично инспектирует генеральный директор завода.Чита. Семиклассница Лиза Лунина вместе с мамой шьют маски для волонтеров — 100 штук за 4 дня. Работа несложная, поэтому Лиза и ее мама считают, что они ничего особенного не делают.А тренеры и футболисты "Зенита" выделяют личные средства на закупку медицинского оборудования для больницы святого Георгия, той самой, где врачи в условиях карантина не теряют присутствие духа. В каком-то смысле мы все сейчас сдаем тест. Не на коронавирус, а на человечность и гражданскую сознательность.