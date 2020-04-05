Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи доктор Алан Драммонд усомнился в возможности возобновления сезона в НХЛ, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Доктор Драммонд предложил переоборудовать хоккейные дворцы спорта в госпитали или морги.

Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи доктор Алан Драммонд усомнился в возможности возобновления сезона в НХЛ, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Доктор Драммонд предложил переоборудовать хоккейные дворцы спорта в госпитали или морги."Я очень люблю хоккей, но сейчас нам всем не до него. Мы сражаемся за свои жизни. Покак эпидемия не остановлена, стоит сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Имеет смысл переоборудовать дворцы спорта под госпитали или морги", — приводит слова Драммонда Чемпионат.com.Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание с руководителями североамериканских лиг. По итогам которого Трамп заявил, что нужно непременно доиграть сезоны после победы над вирусом COVID-19.