Китай воспрянул. Там - традиционный день ежегодного поминовения усопших, что-то вроде православной Родительской субботы. Но в этот день китайцы смотрят и в будущее и подсказывают остальному миру, как вернуться к нормальной жизни.

Китай воспрянул. Там — традиционный день ежегодного поминовения усопших, что-то вроде православной Родительской субботы. Но в этот день китайцы смотрят и в будущее и подсказывают остальному миру, как вернуться к нормальной жизни.Ровно в 10 утра полуторамиллиардный Китай склоняет голову. В память о жертвах эпидемии — три минуты молчания. Их "разрезает" лишь пронзительный вой сирен. По всей стране остановились поезда, машины, метро. Приспущены государственные флаги. И белые хризантемы на лацканах пиджаков у руководства страны, что первой приняла на себя удар эпидемии.В Китае коронавирус убил 3326 человек. В том числе и 14 медиков – они боролись за жизни других ценой своих собственных. За эту самоотверженность им присвоили высшее звание "павших героев".Цинмин — то есть поминовение всех усопших — для китайцев всегда был традиционным памятным днем. Но в этом году это еще и общенациональный траур. Впрочем, от масштабных памятных мероприятий и массового посещения кладбищ китайцев призвали отказаться, ведь отступившая эпидемия не повод ослаблять карантинные меры.За сутки в материковом Китае — всего 19 случаев заражения. И только один из них — внутри страны. Все остальные перехвачены в аэропортах у тех, кто вернулся из-за границы. Вот и в Ухане, хоть постепенно и смягчают режим изоляции, местные жители все равно стараются подолгу нигде не задерживаться.8 апреля в столица Хубэя планирует полностью снять ограничение на передвижение и разрешить покидать мегаполис. В аэропорту уже сейчас готовятся и все тщательно обрабатывают. Здесь снова открывают фабрики и заводы. В приоритете — производители медицинской продукции.До окончательной победы, конечно, еще далеко, ведь полторы тысячи пациентов пока в больницах. Но больше 76 тысяч уже выписаны. Для них под Пекином разбили целый парк. Глава КНР тоже посадил дерево. Как символ жизни, к которой Китай постепенно возвращается.