Если полицейские будут действовать так же, как и в случае с москвичом, гулявшим с собакой на Патриарших прудах, в судах окажется бесконечное количество исков, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. И разбираться с последствиями такой самоизоляции им придется долго.

Если полицейские будут действовать так же, как и в случае с москвичом, гулявшим с собакой на Патриарших прудах, в судах окажется бесконечное количество исков, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. И разбираться с последствиями такой самоизоляции им придется долго.Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов остановили молодого человека, гулявшего с собакой. Мужчину посадили в машину и увезли, бросив его четвероногого друга без присмотра.По мнению Клишаса, это жестокое обращения с животными, нельзя было оставлять собаку без хозяина. Кроме того, животное в стрессовой ситуации могло напасть на прохожих, передает Интерфакс.С 30 марта московские власти ввели режим самоизоляции. Москвичи могут выбрасывать мусор, ходить в ближайший магазин и выгуливать собак в 100 метрах от дома. В эфире эфире телеканала "Россия-1" заммэра Анастасия Ракова подчеркнула, что в случае необходимости можно покидать квартиру, но это не свободное передвижение и не бесконечные поездки.