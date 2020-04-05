За минувшие сутки в России зарегистировали 658 больных коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в стране выросло до 5389.
<a href="https://33live.ru/novosti/05-04-2020-kolichestvo-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-prevysilo-pyat-tysyach.html" target="_blank">Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч</a> - За минувшие сутки в России зарегистировали 658 больных коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в стране выросло до 5389.
[url=https://33live.ru/novosti/05-04-2020-kolichestvo-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-prevysilo-pyat-tysyach.html]Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч[/url] - За минувшие сутки в России зарегистировали 658 больных коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в стране выросло до 5389.