Заболеваемость коронавирусом в России на прошедшей неделе заметно пошла в рост. Число заразившихся увеличилось втрое. Всех лечат. И в общем-то с очень приличным результатом.

Заболеваемость коронавирусом в России на прошедшей неделе заметно пошла в рост. Число заразившихся увеличилось втрое. Всех лечат. И в общем-то с очень приличным результатом. Смертность от COVID-19 у нас куда ниже, чем в других странах, — менее 1%. Для сравнения: в Италии от коронавируса умирают 12% всех заболевших, в Испании, Франции, Нидерландах и Великобритании — 9%.Хорошая новость: в рост пошло число выздоравливающих. За неделю их число в России выросло в 4,5 раза. На сегодня болезнь победили уже более 300 россиян. Благоприятная статистика по выздоровлениям и низкой смертности стала возможной во многом благодаря самоотверженности и профессионализму российских врачей. У них сейчас очень трудное время. Они — в эпицентре кризиса и буквально рискуют жизнью, спасая других.Взять хотя бы Дениса Проценко — главврача больницы в Коммунарке, куда поступают больные коронавирусом. У него тоже подтвердился COVID-19. Но даже в такой ситуации он не оставляет больных, руководит больницей и продолжает лечить, хотя и дистанционно. Технологии позволяют.В 7:58 они должны быть на посту — дежурная смена начинается. Врачи и медсестры заступают на сутки. На телефонные разговоры времени больше не будет. У каждой палатной медсестры — 15 пациентов. Скорые привозят новых.От них зависит жизнь человека. Поставить каждого на ноги стало целью их собственной жизни. 1 марта многопрофильный медицинский центр "запускает инфекцию". Сначала — только с подозрением. Положительный результат — у 1%. Потом — все больше зараженных. Своими силами Коммунарка уже не обходится. На помощь пришли сотрудники Склифа.Столичные больницы приходят на помощь — в Новую Москву отправляют отдежуривший персонал. Теперь приходится работать на две ставки: после ночной в больнице Виноградова Елена спешит в Коммунарку — час пятнадцать на метро. Из чистой зоны в зараженную ей надо сделать 30 шагов. Дальше можно только медикам. Облачившись в защитный костюм, она смело шагнет за стеклянную дверь на другом конце шлюза к пациентам.Весь этот месяц, кажется, без передышки больницей живет главный врач Денис Проценко. Планерки, совещания, обходы… Он успевает читать курсы для реаниматологов, консультировать по видеосвязи врачей и даже общаться с прессой.В интервью 17 марта он с гордостью рассказывал: ни один врач не заразился. Но спустя две недели у самого Проценко обнаружат коронавирус. Он в изоляции руководит больницей. COVID-19 оголтело несется по стране. И вот уже не только пожилые — дети в группе риска.Иммунитет младенца не может справиться с опасной инфекцией — к такому выводу пришли китайские ученые. Дети тоже болеют, как и взрослые. Но главная опасность в том, что у ребенка не сразу и не так явно проявляются симптомы. А на легкий кашель родители не всегда обращают внимание.В детской больнице имени Башляевой — 17 пациентов с подтвержденным диагнозом. Еще 70 — с подозрением. От года до шестнадцати. И чем младше ребенок, тем выше опасность. Особенно в тех случаях, когда малыша не прививали, — у него защиты нет."Это заболевание может протекать под маской кишечной инфекции, рвота, понос. Под маской бронхита. Самое тяжелое — это пневмония. А в случае коронавирусной инфекции, о которой мы еще мало знаем, у нас должна быть повышенная настороженность. И говорить о том, что у детей это легко, дети — переносчики, они сами не болеют, это совершенно неправильно", — подчеркнул Исмаил Оманов, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой.Отделение, где мы беседуем с главным врачом, еще только готовят к приему младенцев с COVID-19. Здесь будут лечить новорожденных. В Москве зараженная коронавирусом женщина родила девочку — с положительным тестом. Инфекция перешла от матери к ребенку еще в утробе — случай крайне редкий.Пока в отделении неонатологии нет ни одного малыша с COVID-19, в бокс можно заходить в обычном медицинском халате и маске. Но как только здесь появится первый пациент с коронавирусом, врачи и медсестры должны будут надевать специальные защитные костюмы. А для этого надо тренироваться. Моя первая тренировка заняла примерно 15 минут. В костюме жарко, очки запотевают. Через респиратор трудно дышать. Врач проводит в таком костюме минимум 6 часов.Детей с подтвержденным диагнозом и подозрительных разведут по разным отделениям. Их будет лечить отдельный штат врачей. Пока — 40 коек, но если потребуется, добавят еще столько же. Специальное оборудование для выхаживания тяжелых уже подготовили.Только в Москве 16 лечебных учреждений будут принимать пациентов с коронавирусом. Это 5,5 тысячи коек. Строительство инфекционного центра в Новой Москве — на завершающем этапе. В одном из реанимационных отделений уже идет внутренняя отделка. Десять тысяч строителей ускоряют темпы.А это еще один медицинский центр, который строится в Подмосковье. Работают специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны. Таких военных госпиталей возведут всего 16 — на 1600 мест. Строителям на это отведен один месяц.Российские военные поднимают антивирусный щит. Работы идут одновременно на пятнадцати площадках: в Московской области и Бурятии, Калининграде и на Камчатке, в Севастополе и Новосибирске, в Оренбурге и Нижнем Новгороде. Строители выходят в три смены.Просчитать, как будет развиваться эпидемия в России, невозможно. Пока кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию. Есть надежда, что введенные меры позволят оборвать распространение COVID-19."Даже если количество заболевших будет расти, это значит, что мы стали лучше выявлять. Это значит, что мы стали лучше тестировать. Нам главное сейчас не допускать смертей, бороться за каждую человеческую жизнь. Давать возможность нашим врачам работать. Сделать все возможное, чтобы система здравоохранения была готова. Я не могу сказать, что все идеально. Это было бы неправильно. Но хочу сказать, что все стараются. Все делают все возможное для того, чтобы спасать человеческие жизни. Но еще раз хочу сказать: чтобы люди не попадали в подобную ситуацию, нужно быть внимательными друг к другу. Мы должны заботиться друг о друге. Врачи свою работу исполнят", — заявила зампред правительства Татьяна Голикова.Вирус показал себя с новой стороны. Теперь совершенно очевидно: он опасен не только для пожилых. В зоне риска — дети и молодежь. Почти половина заразившихся — молодые люди от 18 до 45 лет. Из почти пяти тысяч положительных 800 случаев завозные — Европа поделилась. А 2,5 тысячи – контактные — те, что заразились уже в России."Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем. 96% случаев — это связаны с капельным путем. И только 4-6% — это воздушный путь. Есть информация научная о том, что человек после выздоровления остается выделителем вируса в окружающую среду", — сказала Анна Попова, глава Роспотребнадзора.В Центральном НИИ эпидемиологии разработали новую тест-систему: она способна обнаружить вирус, когда у заболевшего еще нет симптомов. Более точная, эта диагностика исключает ложноположительные результаты и выявляет так называемые стертые формы переносчика."Это когда пациент может быть уже болен, но у него еще нет развернутой клинической симптоматики, когда для всех окружающих он выглядит вполне здоровым человеком, но в эпидемиологическом отношении такое именно звено эпидпроцесса является наиболее опасным, поскольку он может инфицировать окружающих, но ни он, ни окружающие об этом не знают", — пояснил Василий Акимкин, академик РАН, директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.В основе тест-системы — все тот же принцип полимеразно-цепной реакции. В качестве мишени выбирают участок генома вируса, многократно копируют и сравнивают с ДНК человека. Чувствительность этого теста высокая — 10 в третьей степени. То есть чтобы определить наличие вируса, надо создать меньше копий.Лаборанты приступают к работе в 7 утра. За день они успевают выпустить 30 тысяч тест-систем. Сегодня важно протестировать как можно больше человек. Это помогает быстрее изолировать заболевших, а главное — понять, как вирус распространяется, сколько людей уже переболели, вычислить летальность. Вовремя выявить, а затем изолировать — это и есть главные меры борьбы с инфекцией."Увеличение положительных результатов есть. Из того количества, которое мы успели проделать, это примерно до 10% от всех протестированных. А начинали с 1%. Это связано с тем, что сначала нам присылали приехавших из-за рубежа, с карантина, а потом стали выявлять контактных", — рассказала Ольга Шипулина, заведующая лабораторией молекулярных методов ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Под красными жилетами — белые халаты. Студенты Ростовского медицинского университета пока не лечат — они иначе помогают пережить карантин. Закупают продукты и лекарства для тех, кто сам не может выйти из дома."Когда мы все объединимся, мы поможем тем, кому нужна эта помощь. И мы сможем остановить распространение. Когда люди, более подверженные риску, останутся дома, мы создадим для них комфортные условия, чтобы они были дома, а мы им доставим и лекарства, и продукты", — сказала одна из студенток.Ординаторов медицинских вузов задействуют в качестве врачей. В период эпидемии нагрузка на профильных специалистов серьезно увеличилась. Пока опытные медики борются с коронавирусом, доктора начинающие будут их заменять.Сегодня весь мир аплодирует медикам, которые спасают людей от пандемии. Жители Екатеринбурга тоже решили сказать "спасибо" врачам. В распахнутые окна гремели аплодисменты докторам, которые героически восстали против коронавируса.По данным правительственного Оперативного штаба, за истекшие сутки в России зафиксированы 658 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число перевалило за 5000, если точно, то 5389 заболевших. Лидирует Москва — прибавка на 536 случаев. Далее идут Московская область — 45, Нижегородская — 22, 20 — в Петербурге. Всего же в России коронавирусная инфекция сейчас зафиксирована в 79 регионах.