Понятно, что рано или поздно этот коронавирус сгинет. Страны и народы оплачут унесенные жизни, подсчитают потери, сравнят опыт борьбы и обратят взоры в будущее. Будущее, однако, во многом уже наступило. Коронавирус настолько ускорил перемену жизненного уклада, что, быть может, мы просто не успели даже этого осознать.

Понятно, что рано или поздно этот коронавирус сгинет. Страны и народы оплачут унесенные жизни, подсчитают потери, сравнят опыт борьбы и обратят взоры в будущее. Будущее, однако, во многом уже наступило. Коронавирус настолько ускорил перемену жизненного уклада, что, быть может, мы просто не успели даже этого осознать.Вот самое простое. Многие миллионы людей и у нас в России поняли, что могут работать, не ходя на работу. Интернет дает такие возможности уже сейчас, а не когда-то в будущем. И, уверен, что добрая часть людей, оказавшихся сейчас на месяц, а может, и дольше дома, почувствует в таком ритме труда вкус. Впрочем, как и их работодатели. То есть офисы могут стать меньше. Как физически меньше могут стать магазины и даже их количество, ведь система доставки проявляет себя в лучшем виде, и мотаться за чем-то самому не всегда обязательно.Интересно, что в условиях самоизоляции многие люди старшего поколения стали осваивать Интернет. А это значит, что аудитория Сети расширилась и стала более разнообразной. Тоже важная перемена. Но и в то же время многие и среди молодежи открыли для себя телевидение. Стали смотреть больше и поняли, что в телеэфире есть жизненно важная и надежная информация. Мы уже не говорим о других программах.В то же время, похоже, поугаснет и мода на нарциссические селфи в экзотических странах. Рисково как-то. Заразиться можно или попасть на чужбине в карантин. Так что тому, что еще совсем недавно для многих было чуть ли не смыслом жизни, придется искать замену. Конечно, мечтать о возвращении старых времен не вредно, но ведь и двигаться вперед тоже интересно. Вперед — это по витку. Возрастет, например, ценность "своего угла", где можно просто жить оседло и безопасно и, наверное, ценность собственности как таковой. Не роскошной, но удобной.Еще пришло осознание, сколь важны для всех искусственный интеллект и его способность обрабатывать большие массивы данных — big data.В Китае именно эта технология распознавания людей с камер наблюдения и контроля за передвижением каждого отдельно взятого гражданина по геолокации его телефона сыграла ключевую роль в победе над смертоносной эпидемией, сохранив огромное число жизней.Так что теперь, хотим мы этого или нет, а искусственный интеллект, обрабатывающий огромные массивы наших персональных данных, останется навсегда важнейшим элементом общественной безопасности. Понятно, пространства для так называемых "гражданских активистов" станет меньше, ведь все общество становится куда прозрачнее. А значит, мы даже вплотную приближаемся к персональному социальному рейтингу, когда честное, спокойное и ответственное гражданское поведение откровенно и прозрачно поощряться. Накопил штрафов за скорость, бросил мусор на улице, пришел на несогласованную акцию, утаил налоги — вырастет процент по кредиту. Это например. И, наоборот, участвуешь в волонтерском движении, занимаешься благотворительностью — рейтинг можно и подправить.А еще, конечно же, внимание к фундаментальной науке возрастет, ведь только она может дать ключ к победе над новыми болезнями и новыми вызовами человечеству. А новые технологии в информатике дадут и новые возможности в исследовании возникающего нового общества. Конечно, есть риск, что исследования будут использованы для общественного манипулирования, но тогда мы сообща должны сформулировать новую этику допустимого. И принять тогда уж новые законы.Законы? Это уже к государству. Государства тоже изменятся. В большей цене станут суверенитет и самостоятельность. Уже и термин появился — "суверенная глобализация". Так что коронавирус — при всех потерях и неудобствах — кратно ускоряет наше движение в будущее. По крайней мере, на перемены, которые уже произошли, ушли бы десятилетия.