В Норвегии предлагается использовать тесты, предназначенные для выявления болезней у лосося, для выявления коронавируса COVID-19 у людей. Число проведенных в стране тестов на коронавирус за последнюю неделю резко упало. При этом необходимость в проведении тестирования, наоборот, высока.

В Норвегии предлагается использовать тесты, предназначенные для выявления болезней у лосося, для выявления коронавируса COVID-19 у людей. "Если правительство хочет их использовать, лаборатории вполне способны провести тестирование на коронавирус", — цитирует норвежская телекомпания NRK профессора кафедры биологических наук Университета Бергена Аре Нюлунда.ПЦР-тест ищет генетический материал вируса. Этот материал один и тот же независимо от того, болеют ли животные, рыбы или люди, отмечает директор по чрезвычайным ситуациям и безопасности Ветеринарного института Йорун Ярп.В Норвегии число проведенных тестов на коронавирус за последнюю неделю резко упало. При этом необходимость в проведении тестирования, наоборот, высока.Если привлечь рыбную отрасль, можно проводить 6-7 тысяч тестов в день, считает управляющий директор исследовательской и биотехнологической компании PatoGen Йорн Ульхайм.По словам Ульхайма, методология и технология довольно схожи и могут быть применены ко всему живому. Однако руководить этой работой должны власти.Например, коронавирус может заразить сотрудников, чего рыбьи болезни не делают. Возникает, в частности, проблема защитного снаряжения.По последним данным портала Worldometers, число случаев заражения коронавирусом в Норвегии составляет 5645, зафиксировано 66 случаев смерти пациентов.Накануне сообщалось, что к концу апреля планируется завершить испытания российских вакцин от коронавирусной инфекции. После этого будут отрабатываться технологии на получение субстанций серий вакцин для проведения доклинических и клинических исследований.Доклинические исследования вакцин от коронавируса COVID-19 планируется начать 11 мая, рассказал журналистам гендиректор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, уже разработаны прототипы вакцин как на основе вирусов кори, гриппа и везикулярного стоматита, так и на основе "многообещающих подходов к синтетической биологии" — мРНК-вакцины, пептидные и субъединичные вакцины.В центре "Вектор" начался этап испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 на обезьянах. Ранее ее протестировали на мышах и хорьках. По словам Максютова, у хорьков и мышей удалось выработать иммунитет против нового типа коронавируса. Исследования на приматах как раз и продлятся до конца апреля.