Легендарный комдив Минигали Шаймуратов, которому президент Путин посмертно присвоил звание Героя России за мужество и героизм в период Великой Отечественной. Какую память о своем земляке хранят в Башкортостане?

Легендарный комдив Минигали Шаймуратов, которому президент Путин посмертно присвоил звание Героя России за мужество и героизм в период Великой Отечественной. Какую память о своем земляке хранят в Башкортостане?Такого количества героев во время Великой Отечественной войны не было ни в одном сухопутном соединении Красной Армии. И тем удивительнее, что в этом списке не оказалось командира дивизии генерал-майора Минигали ШаймуратоваЧтобы рассказать о героической и трагической судьбе легендарного комдива, не хватит и дня. При том что часть его биографии до сих пор засекречена, а обстоятельства смерти долго время были темой для дискуссий.В 1943-м генерал Шаймуратов пал смертью храбрых, но живет в народе песня о нем, она популярна до сих пор. А слова "в воде не тонет и в огне не горит" не поэтический оборот, а реальная характеристика, которую Шаймуратову дали еще в юности.Его довоенная карьера была связана с разведкой. Он свободно говорил на шести языках, был назначен военным атташе в Турции, а затем направлен в Китай."Турецкий период для нас закрыт пока документально. А вот в 1935 году, когда он возвращается в Москву, его направляют в Китай. И с 1935-го по 1937 годы он находится в кантоне как военный атташе, а затем как военный советник", — рассказал Рамиль Рахимов, историк, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества.Великую Отечественную начал в Кремлевском полку, а затем возглавил новую 112-ю башкирскую кавалерийскую дивизию. Из тысяч добровольцев Шаймуратов создал одно из самых боеспособных в Красной Армии соединение.Знамя 112-й дивизии хранится в фондах Национального музея Башкирии. Его достают только по особым поводам — реликвия слишком ценная. Под этим стягом и с кличем "Потомки Салавата отступать не умеют" конники приняли участие в обороне Сталинграда и в боях за освобождение Украины.Шаймуратов погиб во время выхода из рейда в тыл врага. Спас боевые знамена и фактически уберег от полного уничтожения две дивизии. Но обстоятельства смерти генерала удалось установить лишь спустя годы."Поскольку тело не было найдено, командование считало, что он пропал без вести. А пропавших без вести к званию Героя не представляли", — пояснил Рамиль Рахимов.А когда стало известно, что его, раненного, замучили до смерти прямо в течение боя, разговоры о том, что Шаймуратов достоин звания Героя начались с новой силой."Есть документ. Это собственноручная подпись Семен Буденного, где он обращается в Центральный комитет КПСС с просьбой присвоить звание 23 июня 1958 года", — рассказал Радий Хабиров, глава Республики БашкортостанИ даже если обращения результатов не давали, то народная любовь только крепла. Именем генерала названы улицы и школы. В этом году в Башкирии даже учредили медаль Шаймуратова.Примерно в этом месте, по словам старожилов, находился дом, в котором родился и вырос Минигали Шаймуратов. После того как он обветшал и разрушился, здесь разбили парк. А пять лет назад установили памятник. Это, кстати, вторая по величине конная статуя в Башкирии.Еще один мемориал скоро появится в Уфе. Кроме того, уже анонсированы торжества, посвященные присвоению генералу звания Героя России. Провести их планируется, как только позволит эпидемиологическая обстановка.