Режим самоизоляции, призванный остановить пандемию коронавируса, продлен в России до 30 апреля. На сегодняшний день число заражений COVID-19 в России – более 4 тысяч, в мире этот показатель превысил 1 миллион человек. Мировое сообщество сплотилось: сегодня каждый человек может внести свой вклад в борьбу с вирусом – без крайней необходимости не покидать дом. Однако многие прислушались к этом призыву не сразу.

Режим самоизоляции, призванный остановить пандемию коронавируса, продлен в России до 30 апреля. На сегодняшний день число заражений COVID-19 в России – более 4 тысяч, в мире этот показатель превысил 1 миллион человек. Мировое сообщество сплотилось: сегодня каждый человек может внести свой вклад в борьбу с вирусом – без крайней необходимости не покидать дом. Однако многие прислушались к этом призыву не сразу.Чтобы убедить людей в том, что лишние контакты опасны, малайзийские врачи в середине марта запустили особый флешмоб. Медики сфотографировались с табличками, которые гласили: "Мы работаем ради вас – пожалуйста, оставайтесь дома ради нас", и таким образом попросили не усложнять и без того опасную и тяжелую работу во время борьбы с вирусом. К азиатским врачам присоединились американцы, европейцы и россияне. Сегодня оставаться дома граждан по всему миру просят не только работники здравоохранения.Не могут покинуть своих постов службы спасения – полицейские, пожарные, МЧС. Кроме того, в акции поучаствовали коммунальщики, органы государственной власти, а также работники предприятий непрерывного цикла, например – сотрудники горно-металлургической компании "Норникель". Так как технологическая цепочка "Норникеля" устроена так, что остановить выпуск металлов практически невозможно, компания сделала все, чтобы обеспечить сотрудникам безопасность на рабочих местах. А работники "Норникеля" опубликовали фотографии с разных производственных площадок, держа в руках известные плакаты.В свою очередь, персонал "Норникеля", который трудится дистанционно, обратился к коллегам со словами поддержки: "Вы – очень важные для компании люди. Огромное вам спасибо! Вы трудитесь для нас, и мы должны оставаться дома для вас", – написали активисты молодежного движения "Кольской ГМК".Главная цель флешмоба – напомнить, что в непростое время пандемии люди должны действовать сообща. Количество зараженных пациентов пока растет, но уже 333 человека в России смогли выздороветь, и пациентов продолжают выписывать домой, а это значит, что остаться дома – действенный способ помочь друг другу.