МИД России с иронией прокомментировал позицию министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана, который в декабре прошлого года объявил себя объектом атаки российских троллей.

МИД России с иронией прокомментировал позицию министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана, который в декабре прошлого года объявил себя "объектом атаки российских троллей"."Сейчас расследование SVT Nyheter выяснило, что следы "атаки" ведут к обычной шведской бабушке, которая боится радиации от Wi-Fi и сетей 5G", — написали представители российского внешнеполитического ведомства в Facebook.Пост сопровождается фотографией Игемана, на которой тот в смущении разводит руками. Подпись под фото гласит: "Когда оказалось, что "атака русских троллей" на самом деле была организована местной группой в "шапочках из фольги".Министр заявил, что стал жертвой атаки "российских троллей", когда сообщил у себя в Facebook, что Швеция будет развивать сети 5G. Под его постом появилось множество негативных комментариев. Игеман заявил тогда, что это троллинг, целью которого является желание остановить движение страны на пути к прогрессу.Шведский телеканал SVT Nyheter провел журналистское расследование по этому поводу и выяснил, что комментарии оставили не роботы, а живые люди. А большинство из них входят в сообщество, которое борется с "радиацией" от сетей 5G. Одна из активисток сообщества оказалась "обычной бабушкой" из Стокгольма.