Министерство здравоохранения России настоятельно рекомендует всем гражданам, которые продолжают работать и по роду своей деятельности вынуждены общаться с большим количеством людей, носить защитные маски и перчатки, а также регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

Министерство здравоохранения России настоятельно рекомендует всем гражданам, которые продолжают работать и по роду своей деятельности вынуждены общаться с большим количеством людей, носить защитные маски и перчатки, а также регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками.Эти рекомендации касаются в первую очередь продавцов в продуктовых магазинах, работников аптек, полицейских, сотрудников МФЦ и других государственных организаций.Работодателям Минздрав рекомендовал обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты.Все перечисленные меры направлены на снижение вероятности распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве напомнили, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем, пишет "Интерфакс".По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на 5 апреля в России зафиксировано 5389 случаев заражения, за сутки выявлено 658 новых случаев инфицирования, 355 человек выздоровели, 45 умерли.