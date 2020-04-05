В Костромской области следователи задержали 20-летнюю детоубийцу. Женщина дала признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде.

В Костромской области следователи задержали 20-летнюю детоубийцу. Женщина дала признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде.Труп новорожденной девочки был найден первого апреля на полигоне бытовых отходов, находящемся на третьем километре автодороги Степаново — Круссаново в Галичском районе. Полиция быстро определилась с подозреваемой, личность которой удалось установить в том числе благодаря проведенным в ходе расследования молекулярно-генетическим исследованиям. Молодая женщина, учащаяся одного из средне-специальных учебных заведений Буйского района, на допросе сообщила, что рожала дома, сразу после родов малышку убила, а потом выбросила в мусорный контейнер, сообщает Следком.