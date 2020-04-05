Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что мужчина, убивший в субботу двух человек на юго-востоке Франции, встал на путь терроризма.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что мужчина, убивший в субботу двух человек на юго-востоке Франции, "встал на путь терроризма". Министр отметил, что квалифицировать преступление будет прокуратура. В эфире телеканала BFM Кастанер сообщил о быстром задержании полицейскими нападавшего, и что к настоящему времени "риск нейтрализован".На месте нападения в центре города Роман-сюр-Изер работают сотни полицейских и 45 спасателей. Помимо двух убитых, при нападении пострадали еще пять человек. Министр поблагодарил всех владельцев магазинов и очевидцев за оказание им первой помощи, пишет ТАСС.Около полудня по московскому времени мужчина с ножом зашел в табачную лавку и ранил владельца и его жену. После мужчина раздобыл в соседней мясной лавке второй нож и напал на посетителей и прохожих на улице.У подозреваемого в терроризме есть вид на жительство во Франции, и он зарегистрирован как беженец. Сам задержанный называет себя суданцем и утверждает, что родился в 1987 году.Полиция выясняет причины нападения — от эмоционального срыва из-за самоизоляции до теракта на почве исламизма.