Новый коронавирус оставит без работы тренеров, администраторов фитнес-центров, турагентов, поваров и официантов.

Новый коронавирус оставит без работы тренеров, администраторов фитнес-центров, турагентов, поваров и официантов, гласит исследование Института прогрессивного образования.Если фитнес-клубы лишатся части клиентов, инструкторам придется искать новую работу, и молодежь окажется неконкурентоспособной.Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.Ранее портал HeadHunter сообщил о росте числа вакансий в сфере медицины и фармацевтики, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости, безопасности.