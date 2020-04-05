Возмутитель спокойствия, вооруженный лопатой, успел повредить маршрутное такси и автобус, после чего дебошира скрутили прибывшие сотрудники правоохранительных органов. Мотивы, побудившие возмутителя спокойствия на совершение столь странного поступка, пока не уточняются.

Буйный мужчина напал на общественный транспорт в Кемерове – инцидент, произошедший в воскресенье, 5 апреля, неподалеку от пересечения проспекта Ленина и улицы Чкалова, запечатлела на видео один из очевидцев.На кадрах видно, как пешеход "занял оборону" на переходе. Вооружившись лопатой, он не пропускал транспортные средства, водители которых пытались проскочить мимо него.Первым досталось автобусу – нападавший разбил лобовое стекло и заставил его отступить. Похожая судьба постигла маршрутное такси.Через некоторое время на место необычного противостояния прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые и задержали возмутителя спокойствия.Что толкнуло мужчину на столь странный поступок – пока не сообщается.