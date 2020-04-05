С подозрением на COVID-19 в стационарах остаются 23 человека.

По данным на 14:00 5 апреля во Владимирской области не прибавилось лабораторно подтверждённых случаев инфицирования новым короравирусом.Об этом сообщает администрация Владимирской области ос ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Официально подтверждены по-прежнму три случая заражения: два случая - 30 марта и ещё один - 1 апреля.Для сравнения: в соседней Нижегородской области за минувшие сутки верифицировали сразу 22 положительных теста, теперь там 47 заражённых, хотя четверо из них уже выздоровели и выписались домой. Новый случай выявили за сутки и в Ярославской области.На стационарном лечении с подозрением на CОVID-19 находятся 23 человека. Круг контактных с ними лиц определён, за ними установили наблюдение. В лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и подведомственных департаменту здравоохранения учреждений провели более 1900 исследований на новую коронавирусную инфекцию.Число обращений больных с признаками ОРВИ за 3 апреля – 1031, за 4 апреля – 482 (за весь период мониторинга - 46 630). Число обращений больных с признаками внебольничной пневмонии за 3 апреля – 37, за 4 апреля – 14 (за период мониторинга - 694).Департамент здравоохранения администрации Владимирской области напоминает о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции.