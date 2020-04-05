Захоронение жертв игиловцев (террористическая группировка Исламское государство запрещена в России) было обнаружено на западе Ирака в провинции Анбар.

Захоронение жертв игиловцев (террористическая группировка "Исламское государство" запрещена в России) было обнаружено на западе Ирака в провинции Анбар.Военная разведка вместе со взводом пехотной бригады сумела подобраться и уничтожить логово боевиков в районе аль-Худа округа Хейт. Мотоцикл и снаряжение были конфискованы. При тщательном обыске солдаты нашли групповое захоронение – и военных, и мирных жителей, казненных бандитами.В конце 2017 года власти Ирака после трехлетней войны с террористами, захватившими треть страны, заявили о ее освобождении. Однако разрозненные банды продолжают свою разрушительную деятельность, передает РИА Новости.