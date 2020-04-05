Уже 79 регионов заражены коронавирусом, общее число заболевших – 5389 человек. За сутки умерли двое пациентов, всего - 45. Зарегистрировано 536 новых случаев инфицирования, из них 250 человек - в возрасте до 45 лет, 23 - старше 80 лет.

Уже 79 регионов заражены коронавирусом, общее число заболевших – 5389 человек. За сутки умерли двое пациентов, всего — 45. Зарегистрировано 536 новых случаев инфицирования в Москве, из них 250 человек — в возрасте до 45 лет, 23 — старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 19 детей.По распространенности заболевания лидирует столица. В других субъектах заболели: Московская область — 45, Нижегородская область — 22, Санкт-Петербург — 20, Ленинградская область -10, Тульская область — 10.Четыре случая зарегистрированы в Красноярском крае, три — в ХМАО, по два в Камчатском крае и Крыму, по одному — в Челябинской, Новосибирской и Ярославской областях, а также Хабаровском крае.Всего коронавирусом переболели и выздоровели 355 человек, заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 1 мая. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, взрывной рост эпидемии пока удается сдерживать за счет введения режима самоизоляции.