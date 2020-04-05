Россияне, оказавшиеся на самоизоляции, проводят время с пользой, следует из результатов опроса сайта стопкоронавирус.рф.

Порядка 80% россиян, оказавшись на карантине и самоизоляции, распорядились временем с пользой, утверждается в итогах опроса, проведенного в социальных сетях и мессенджерах сайта стопкоронавирус.рф. Так, от 21 до 43% опрошенных (опросы на разных интернет-площадках показали разные результаты) посвятили свободное время общению с семьей. Этот вид досуга оказался на первой строчке рейтинга.На втором месте — отдых в виде сна и еды. Этим двум "опциям" отдали предпочтение от 11 до 27% участников опроса.Учебе и саморазвитию, а также физкультуре посвятили себя не менее 7% опрошенных.Однако те, кто сейчас работает удаленно, отмечают, что свободного времени у них больше не стало, а работы только прибавилось (13–22%). Менее 20% пока не используют высвободившееся время с пользой для себя.Опрос проводился с 16 часов субботы до 9 утра воскресенья. Суммарно в нем приняли участие более 250 тысяч человек. Опрос проводился в группе Вконтакте, а также в каналах cтопкоронавирус.рф в Viber и Telegram.