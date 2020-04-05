Мир сегодня все больше смотрит на Китай - страну, которая задает тренды будущего.

Мир сегодня все больше смотрит на Китай — страну, которая задает тренды будущего.По всему Китаю — от Пекина до Уханя — день траура. Руководители страны, военные и медики поминают жертв эпидемии. Коронавирус унес жизни больше трех тысяч человек. Более сорока медработников умерли на посту. Не всех забрала болезнь — кто-то упал замертво после суточной смены, кто-то попал в ДТП, торопясь к пациенту. Для уханьских врачей это — особенный момент. Многие здесь потеряли коллег."Расслабляться нельзя. Надо вытереть слезы и оставаться сильными для окончательной победы", — сказал один из медиков.Сила понадобится и для восстановления экономики. Чжэцзян — четвертый регион Китая по размеру валового продукта. Ежегодно его столицу Ханчжоу посещают более ста миллионов туристов. Недавно сюда заехал и председатель КНР, проинспектировал противоэпидемические меры при восстановлении турпотоков."Я был в национальном парке Сиси, там действует система предварительной брони. Количество посетителей не более 30% от обычного числа. Я думаю, что это правильная и необходимая сейчас мера", — отмети Си Цзиньпин.Порт Нинбо-Чжоушань — морские ворота провинции — еще два месяца назад был самым загруженным в мире. Через него проходят логистические потоки из Шанхая, а также регионов вдоль реки Янцзы, включая пострадавший от коронавируса Хубэй. Си Цзиньпин призвал восстановить грузооборот, не ослабляя противоэпидемический контроль."Наш порт — важное звено в цепочке экспорта страны. Если работа здесь наладится, то вся логистическая система будет более эффективной. Это поможет нам в борьбе с вирусом и восстановлении экономики", — отметил Мао Цзяньхун, представитель правления порта.Восстановлению китайской экономики может помешать распространение вируса за пределами Китая. Раньше март и апрель были самыми напряженными месяцами для текстильных фабрик Чжэцзяна, но теперь все изменилось."В феврале наши зарубежные клиенты попросили возобновить производство и отгрузить товар, думая, что последствия пандемии их не коснулись. Но с прошлой недели многие из них стали говорить об отсрочке поставок либо вовсе отменили заказы", — рассказал Ху Цзулинь, гендиректор текстильной фабрики в Шаосине.Ху Цзулинь производит и экспортирует одежду уже более 12 лет, но никогда не сталкивался с таким кризисом. По официальным данным, за январь-февраль китайский экспорт упал на 17%. Чтобы наверстать потери на фоне падения внешнего спроса, чжэцзянские экспортеры переориентируются на внутренний рынок.Уже несколько дней медицинские маски в пекинских аптеках и магазинах можно купить свободно и безо всякой очереди. Решив проблему производства средств индивидуальной защиты, Китай наращивает их поставки в другие страны, в том числе в качестве гуманитарной помощи.В Россию уже доставили 26 тонн масок и защитных костюмов из Китая. Это ответный жест на февральскую помощь Москвы Уханю. В Пекине обещают наращивать поставки. Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, описывая ситуацию с пандемией, использовала известную фразу времен Второй мировой: "Отступать некуда, позади — Москва"."Международное сообщество должно использовать единство, сотрудничество и науку как оружие в этой "битве за Москву", которую мы не видели раньше. Китай намерен плотно работать с Россией", — заявил дипломат.Не все страны готовы к единому фронту борьбы с коронавирусом. США — мировой лидер по количеству больных — несколько дней отказывались принимать китайские респираторы. Некоторые европейские политики утверждают, что "масочной дипломатией" Пекин расширяет свое влияние. У китайского МИД подобные заявления вызывают недоумение."В данной ситуации помощь другим странам — еще один способ помочь самим себе. Китайский народ никогда не забудет поддержки международного сообщества в самое тяжелое время, когда мы боролись с эпидемией", — подчеркнул Хуа Чуньин.Пример китайской благодарности — 87-летний скрипач уханьского филармонического оркестра Ван Синь. Впервые за два месяца лечения он взял в руки скрипку, чтобы сыграть для шанхайских врачей, спасших его жизнь. Это прощальный этюд — после окончания эпидемии в Ухане медики возвращаются в Шанхай.В начале марта Ван Синь и его врач Лю Кай стали звездами китайских соцсетей. По дороге на компьютерную томографию доктор остановил каталку, чтобы дать пациенту, месяц не видевшему солнца, посмотреть на закат. Увидев, какой отклик в интернете вызвала эта фотография, больницы Уханя и Шанхая сделали постер и вывесили его на входе. Надпись на нем гласит: "Мир стоит того, чтобы за него бороться. Давайте бороться вместе!"