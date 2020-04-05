1 апреля на карантин ушел премьер Израиля Биньямин Нетаньяху — уже второй по ходу эпидемии. В конце марта у одной из сотрудниц его администрации обнаружили коронавирус.

1 апреля на карантин ушел премьер Израиля Биньямин Нетаньяху — уже второй по ходу эпидемии. В конце марта у одной из сотрудниц его администрации обнаружили коронавирус. Вот премьера на всякий случай и изолировали. Теперь зараза подтвердилась у министра здравоохранения Яакова Лицмана, и Нетаньяху снова отправили на карантин, который он дисциплинированно выдерживает. Однако в Израиле далеко не все соблюдают самоизоляцию, например, по религиозным мотивам.Ветер с запада вспенивает тяжелые волны, обрушивая вал за валом на совершенно пустынный пляж портового города Ашдод. Полицейский патруль проверяет припаркованный возле закрытой зоны автомобиль. Водитель, плохо скрывая досаду, пытается объяснить что он, житель отдаленного города делает здесь, за восемьдесят километров от дома, в нарушение строгих предписаний Минздрава.Изменение привычной жизни раздражает. То, что вчера было дозволено, сегодня строго карается. Увлекшись пробежкой, девушка удалилась от дома более чем на сто метров. Попыталась убежать от патруля и вновь была поймана. Этот побег обойдется ей уже вспять тысяч шекелей, почти в полторы тысячи долларов.Патрули на улицах, квадрокоптеры в воздухе. Отслеживают парки, пляжи, игровые площадки. На место нарушения режима сразу выезжает полицейский наряд. Уже две недели к поддержанию строгого карантинного режима подключены спецслужбы. Контроль за геолокацией телефонов заболевших позволяет контрразведке выявить их случайные и намеренные контакты за прошедшие две недели и оповестить людей о необходимости самоизолироваться. Киберподразделение полиции в это же время занято поисками ложной информации в социальных сетях. Под контролем воздух, суша и виртуальное пространство.Армия сегодня работает рядом с полицией. Восемь пехотных батальонов следят за нарушением карантинного режима. Исповедующее ортодоксальный иудаизм население больше слушает своих ребе и цадиков, чем премьер-министра и эпидемиологов. Попытки властей закрыть синагоги и религиозные училища неизбежно наталкиваются на сопротивление местных радикальных общин. В лицо полицейским кричат: "Наци!"Драконовские штрафы и даже аресты тех, кто сознательно нарушает карантин, здесь не действуют. Представитель религиозной общины, раввин и министр здравоохранения Израиля в одном лице Яаков Лицман сам изолирован с диагнозом COVID-19. Он в нарушение собственных директив посещал синагогу, не соблюдал безопасную дистанцию, отказывался мерить температуру, заходя в Кнессет, здоровался за руку. В итоге заболевший седобородый старец отправил на карантин общавшихся с ним премьер-министра, директора разведки Моссад и своего заместителя по министерству.Сегодня в стране заражены около восьми тысяч человек. Число жертв еще далеко не перешагнуло порог первой сотни. Ситуация лучше, чем в Европе, при том что подготовленные реанимационные корпуса для больных в тяжелом состоянии еще не загружены на полную мощность.Сил и средств Израилю пока хватает, чтобы помогать тестами на вирус, аппаратами вентиляции легких и лекарствами блокированной снаружи и изолированной изнутри Палестине. Большое "коронное" перемирие. Общая опасность вдруг наглядно показала двум народам, что можно жить, не убивая друг друга.Взаимопомощь — это тренд последних недель. В небольшом помещении, где волонтеры собирали продукты для не выходящих из дома стариков, мы неожиданно встретили бывшего министра Софу Ландвер. Ей не сидится на вполне солидной пенсии. Правда, домашние узнают о ее волонтерстве разве что из нашего репортажа.Мы тоже берем увесистую коробку с крупами, консервами, соками и отдельно добавленными горячими обедами и отправляемся по адресу, где проживает очень пожилой и весьма больной человек.В Российском культурном центре тоже развозят помощь. Изолированным, оторванным сегодня от людей ветеранам Великой Отечественной собирают посылки с учетом личных пожеланий. Все делается на деньги волонтеров. Даже такси развозит коробки и пакеты бесплатно."Запросы самые разные: от продуктов питания до лекарств. Кто-то из ветеранов может попросить бутылочку вина или даже коньяка. Ну, как мы можем отказать нашим дорогим ветеранам в таких понятных и простых просьбах", — сказал Денис Пархомчук, руководитель представительства Россотрудничества в Израиле.Успокоить нервы, снизить агрессию и стресс в стране, где уже каждый четвертый потерял работу. Этим занимаются не только врачи. Знакомый тембр ведущего русскоязычной радиостанции действует как хорошая доза антидепрессанта.Иногда, чтобы оказавшиеся в тяжелой ситуации люди начали улыбаться, приходится танцевать так, как это делают медики, берущие пробы на вирус в специально развернутых мобильных пунктах.