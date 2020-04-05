По-своему отпор коронавирусу дает и Русская Православная Церковь. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв в связи с распространением коронавируса, которые ежедневно возносятся во всех православных храмах страны.

По-своему отпор коронавирусу дает и Русская Православная Церковь. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв в связи с распространением коронавируса, которые ежедневно возносятся во всех православных храмах страны. Он также попросил верующих молиться дома. А 3 апреля Святейший совершил объезд Москвы с иконой Божией Матери "Умиление" и молитвой о спасении. Икона "Умиление" в православии особо почитаема, ведь раньше она хранилась в келье Преподобного Серафима Саровского.Патриаршую резиденцию в Чистом переулке великая святыня покидает лишь раз в году — к празднику похвалы Пресвятой Богородицы. Но нынешнее принесение — особое во всех смыслах. Келейный образ преподобного Серафима Саровского явлен верующим поддержать и укрепить людей в непростые дни коронавирусной инфекции."Многие сегодня из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда. Пусть на этот подвиг вдохновляет нас облик преподобной Марии Египетской, многие годы проведшей в уединенной молитве в пустыне", — заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Преподобная Мария оставалась в религиозной самоизоляции 47 лет. Большая часть подвижнической жизни народного святого Серафима Саровского тоже прошла в добровольном уединении. В лесу, в одинокой келье, где были только Евангелие и эта икона. Перед ее чтимым образом отшельник горячо молился. А в эти непростые дни Божья Матерь "Умиление", не раз являвшая чудеса исцеления, была принесена для молитвы миллионам россиян."Будем особенно в эти дни молиться о тех, кто самоотверженно полагаем свои силы ради прекращения мирового поветрия, кто трудиться ради обеспечения наших города и сел. Будем им благодарны и окажем им все возможную поддержку. Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. Будем терпеливо переносить посетившую нас скорбь", — призвал Патриарх Кирилл.В дни эпидемии Патриарх особо просил верующих молиться не в храмах, а в своих квартирах. И когда великая святыня начала свое заступническое движение по улицам и проспектам Москвы, десятки тысяч верующих в этот самый момент все вместе молились вместе со своим Патриархом.Объезды и облеты с чудотворными иконами в истории России проходили не раз. Знаменитый Сретенский монастырь основан на месте встречи иконы Владимирской Богоматери. В XIV веке она защитила Москву от полчищ Тамерлана. Принесение другого чтимого образа — Божьей Матери Казанской — помогло российскому народу выстоять в смутное время XVII столетия. А осенью 1941 года, когда фашисты стояли у стен столицы, по преданию военный самолет с образом Владимирской иконы совершил облет вокруг Москвы. И гитлеровское наступление захлебнулось.Пока верующие ждали чтимый образ у Богоявленского кафедрального забора, автомобильный крестный ход продолжал движение. Так проезд выглядел с высоты птичьего полета. А так — на параллельной скорости свыше 100 километров в час из машины сопровождения. И вот уже совсем близко — со специальных камер, установленных на машине.Богоявленский кафедральный собор встречал чтимый образ звоном всех своих колоколов. И вот здесь, на этих стертых ступенях, словно замыкался духовный защитный пояс вокруг Москвы. А в широком смысле и всей России.Литургия у иконы "Умиление" в Богоявленском соборе проходила в отсутствие верующих. Патриарх в эти дни испытаний призвал пастырей и архипастырей продолжать совершать богослужения в храмах, утешением и молитвой приближая день, когда они снова наполнятся верующими.