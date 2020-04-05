В дистанционном режиме президент может проработать еще минимум неделю, об этом в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В дистанционном режиме президент может проработать еще минимум неделю, об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше", — сказал он.Песков также опроверг домыслы, что решение о дистанционном режиме работы Путина связано с сообщениями о заболевании главного врача больницы в Коммунарке. "Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", — пояснил Песков.Он добавил, что президент "регулярно тестируется, все, кто с ним работают, тоже регулярно тестируются"."Поэтому, все, что нужно, делается. Но все-таки наиболее эффективное – это именно такой дистанционный вариант работы", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.На вопросы программы "Москва. Кремль. Путин" Песков, как и в прошлый раз, также отвечал дистанционно.