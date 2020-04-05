Мировой экономический кризис о себе еще заявит, и к нему следует быть готовыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Мировой экономический кризис о себе еще заявит, и к нему следует быть готовыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", — заявил Песков, отметив, что "предстоит много работы".