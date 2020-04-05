Президент РФ и в целом российская сторона настроены на конструктивные переговоры по нефти, которые не имеют альтернативы, заявил в программе Москва. Кремль. Путин пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ и в целом российская сторона настроены на конструктивные переговоры по нефти, которые не имеют альтернативы, заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+. Президент Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным, для того чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей", — сообщил Песков.В противном случае мировой рынок нефти ждет полный коллапс. "Мы сейчас видим, что наши партнеры из Саудовской Аравии пошли на беспрецедентные скидки. Они пошли на беспрецедентное увеличение добычи. Ну и к чему это привело? Это привело к тому, что еще немножко, и будут заполнены все хранилища нефти в мире", — указал представитель Кремля.Песков отметил, что "танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры". "В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену нефти, что не выгодно ни одной стране", — добавил он.Что касается внутрироссийской ситуации, нефтяная отрасль "имеет мультипликативный эффект для экономики страны". "Поэтому это важно и поэтому Путин непосредственно занимается этим вопросом", — подчеркнул Песков.