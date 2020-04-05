3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, войска которого в 1945-м освободили чешскую столицу от фашистов. Странно, что инициатором решения о сносе стал мелкий начальник, районный староста района Прага-6 Ондржей Коларж.

Автор: Дмитрий Киселёв3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, войска которого в 1945-м освободили чешскую столицу от фашистов. Странно, что инициатором решения о сносе стал мелкий начальник, районный староста района Прага-6 Ондржей Коларж. В день сноса монумента легендарному советскому маршалу староста не удержался от сарказма: "У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно, только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос".Вообще диковато, ведь решения такого уровня — те, что влияют на отношения целых государств, — вряд ли могут приниматься даже на муниципальном уровне. Ну, можно себе представить, чтобы какой-нибудь глава районной управы в Москве решил снести, скажем, памятник президенту Франции Де Голлю у гостиницы "Космос", что у ВДНХ? Или памятник индийскому духовному лидеру Махатме Ганди на площади у Ломоносовского проспекта? А как насчет первого президента Вьетнама Хо Ши Мина? На юго-западе столицы. И что будет, если тронуть фигуру поэта Шота Руставели на Большой Грузинской, прямо в центре Москвы?Как в Праге расправляются с историей?Автор: Дарья ГригороваОпустевший постамент стыдливо прикрыт, от фамилии Конев — лишь очертания, но здесь все равно — цветы. Жители города то и дело останавливаются на площади Интербригад запечатлеть историю, точнее, историю ее осквернения.Маршал повержен, лежит на газоне — с петлей на шее. При жизни в Праге непобежденному, ему 75 лет спустя наносят удар в спину — демонтаж во время эпидемии, когда собираться больше двух запрещено и все, кто мог бы протестовать, — по домам."Я принимал участие во всех демонстрациях в поддержку сохранения памятника, которые были. Это грубое оскорбление погибших солдат и всего чешского народа. Ясно, что они воспользовались ситуацией с пандемией, когда никто не может организовать протесты", — сказал один из жителей Праги.Инициатор расправы с Коневым — староста района Прага-6 Ондржей Коларж. Чиновник на поле своей битвы с историей не появился — ограничился циничной шуткой в соцсетях. А к телекамерам отправил своего заместителя Яна Лацина, который заявил: "Все чаще происходили стычки защитников памятника Коневу с оппонентами, и это одна из причин, почему мы решили не затягивать и снести статую, не дожидаясь инцидентов".Именно вандализм районные власти использовали как повод маршала с площади убрать. Памятник Коневу несколько раз обливали краской. Но кто и зачем это делал, до сих пор неизвестно. Наша съемочная группа следила за судьбой монумента.Памятник пострадал даже от рук самих властей города. В 2018 году на постаменте установили объяснительные таблички на чешском, английском и обязательно русском. Главный посыл — Конев якобы принимал участие в планировании операции по вводу войск в Чехословакию весной 1968 года. Этот миф неоднократно развенчивали российские историки и представители Министерства обороны.А вот в 1945-м вместе с Первым Украинским фронтом под командованием маршала воевал и Первый Чехословацкий корпус. В ходе Пражской операции убитыми и пропавшими без вести числятся 12 тысяч красноармейцев. Один только факт — именно Конев освободил концлагерь в Освенциме — должен был бы снять любые вопросы о судьбе памятника."Они забывают о том, что за освобождение Чехословакии мы положили жизни наших советских бойцов — 140 тысяч человек. Прага могла быть просто уничтожена, там были части СС, которые были готовы раздавить пражское восстание, потопить его в крови. Мы стремились быстрее пробраться к Праге, продвинуться, совершили бросок. Это был великолепный бросок маршала Конева", — подчеркнул Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.Наверняка эти кадры встречи советских солдат в мэрии Праги-6 хотели бы назвать подделкой. Слишком уж радостно встречают красноармейцев. В мае 1945-го освободителям дарили цветущую сирень — позже так Конева и изобразил скульптор."Терять братские связи, оскорблять народ, который положил жизни своих солдат за свободу твоей родины, — это очень нечистоплотно", — уверена Наталья Конева, дочь маршала Конева.В последний раз семья легендарного маршала присутствовала на торжествах в Праге в декабре — тогда отмечали годовщину со дня рождения полководца. "Очень грустные чувства, я бы даже сказала траурные. Это, видимо, последний раз, когда я вижу памятник дедушке на этом месте", — призналась тогда внучка маршала Конева Елена.Теперь мэрия на памятник повесила ценник — 13 миллионов чешских крон, то есть 38 миллионов рублей. Означает ли это, что маршала собираются выставлять на продажу? Официальная версия: памятник останется в собственности муниципалитета и будет первым экспонатом в Музее памяти ХХ века, а он посвящен "периоду двух тоталитарных режимов". Оказалось, альтернативы были — мэр другого района — Прага-11 – Роберт Вашичек до сих пор предлагает поставить памятник к себе."Еще во время первого голосования совета района города Прага-6, на котором приняли решение снять памятник, я предложил его перенести в район города Прага 11. Мы хотим оставить этот памятник именно в Праге, чтобы этот позор был не таким огромным", — сказал Вашичек.Но краснеть чехам придется, видимо, еще не раз. Не терять времени зря решили и в районе Праги Ржепорье. Староста Павел Новотны уже рассказывал нам, как собирается установить памятник пособникам Гитлера, по его версии, это армия Власова освободила Прагу. Место для таблички уже выбрано, недавно примерили макет. Открытие планируют совсем скоро.В договоре о сотрудничестве между Россией и Чехией от 1993 года есть пункт об обязательствах по защите и уходу за воинскими памятниками. Российские дипломаты потребовали у чешских коллег выполнения этого договора. Теперь чешский МИД должен предоставить свои объяснения, если, конечно, замену маршала Конева на предателя Власова хоть как-то можно объяснить.