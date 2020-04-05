Президент Чехии Милош Земан раскритиковал способности Евросоюза действовать сообща в условиях распространения коронавируса. В интервью изданию Blesk https://www.blesk.cz/ Земан заявил, что пандемия ослабит Евросоюз.

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал "способности Евросоюза действовать сообща" в условиях распространения коронавируса. В интервью изданию Blesk Земан заявил, что пандемия ослабит Евросоюз.Президент Чехии считает, что руководство ЕС слишком поздно отреагировало на угрозу коронавируса, не составило никакого общего плана борьбы с распространением угрозы. В общем, руководящие органы ЕС показали себя как "посредственные чиновники". Каждое государство составляло собственный план борьбы с коронавирусом и принимало свои меры по закрытию границ и принятию других карантинных мер и пр.Ранее сообщалось, что режим ЧС объявлен в Чехии еще 12 марта, через четыре дня объявлен и общенациональный карантин. Зафиксировано 4,48 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, умерли 62 человека.