Пять детей оказались в загоревшемся доме – двух несовершеннолетних удалось спасти, однако их брат и две сестры погибли в огне. Следственный комитет возбудил дело по статье Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины трагедии и возможных виновников произошедшего.

В Сети опубликованы кадры с места пожара в частном доме в селе Елань Талицкого района Свердловской области, произошедшего в ночь на воскресенье, 5 апреля, и унесшего несколько человеческих жизней.Как сообщалось ранее, к моменту прибытия пожарных, здание было охвачено огнем практически полностью, огонь бушевал на площади 120 квадратных метров.Еще до приезда спасателей, из огня удалось достать двух детей 2012 и 2019 годов рождения, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. К несчастью, мальчик 2011 года рождения и две девочки 2014 и 2018 годов рождения, погибли.В пресс-службе регионального управления СК РФ отметили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины трагедии и возможных виновников произошедшего.