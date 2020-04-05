Кредиты на льготных условиях для бизнеса, отсрочки по выплатам, преференции при оплате коммунальных услуг. В России принят комплекс мер, чтобы снизить финансовые потери от ограничений в связи с коронавирусом.

Кредиты на льготных условиях для бизнеса, отсрочки по выплатам, преференции при оплате коммунальных услуг. В России принят комплекс мер, чтобы снизить финансовые потери от ограничений в связи с коронавирусом.Совладелица ресторанного холдинга Светлана Дробот показывает опустевшие залы. До карантина в ее заведениях каждый день бывали по две тысячи человек. Сейчас все закрыто, а персонал, 500 человек, распущен. Нет гостей — нет и денег. Платить зарплату нечем. Чтобы перечислить переведенным на дом сотрудникам хотя бы часть оклада, Светлана взяла кредит в банке ВТБ под ноль процентов на шесть месяцев."Если вдруг не уложусь или если будут сложности, путь невозврата — это не наш путь. Но если вдруг, будет ли возможность часть перевести?" — задается вопросом Дробот.На поддержку предпринимательства правительство направит более 2,5 миллиардов рублей. Кабмин рекомендовал госкомпаниям не снижать объем закупок у малого и среднего бизнеса и собирается запретить отключать компании от коммунальных услуг даже при наличии задолженности."Существенно снижены социальные взносы: с 30 до 15 процентов. Эта инициатива президента уже оформлена законом и высвободит 300 миллиардов рублей. Также принято решение об отсрочке по аренде федерального имущества", — разъясняет министр экономического развития Максим Решетников.Помощь получат самые пострадавшие сферы: авиаперевозки, туризм, общепит, спортзалы и учреждения допобразования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. За счет бюджета компенсируют банкам расходы по таким "нулевым" кредитам, выданным малым и средним предприятиям на выплаты зарплат и налогов."В тех кредитных каникулах что мы предложили клиентам и по процентам, и по основному долгу, телу кредита мы переносим по запросу либо на три последних месяца, либо увеличиваем срок кредита. Есть сезонный бизнес, есть контрактные, и банкам надо смотреть на категории клиентов, чтобы решить, какой тип каникул вводить", — рассказывает заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.Чтобы поддержать бизнес, "Интерфакс" открыл доступ к своей аналитической системе СПАРК на период карантина. Она позволяет проверять статус и реквизиты компании или индивидуального предпринимателя, получать выписки для оценки контрагента и помогает управлять кредитными рисками."Что с моим контрагентом, будет ли он мне платить, какие другие риски могут возникнуть? Есть дефицит, и мы решили сделать нашу систему доступной. Мы приняли решение, чтобы все компании чтобы могли пользоваться. Сотрудники за пределами офиса и представители малого и среднего бизнеса могут подключиться в свободном режиме", — информирует первый заместитель генерального директора "Интерфакса" Владимир Герасимов.В сети фитнес-клубов Alex Fitness — 74 клуба в 26 городах, более 300 тысяч клиентов и 3 тысяч сотрудников. Все это сейчас поставлено на паузу.Президент холдинга Alex Fitness Алексей Ковалев рассказывает: из пятимиллиардного оборота компании десятая часть средств приходится на кредиты. Их бизнесмен сейчас реструктурирует, спортивные залы закрыты, денежный поток прервался."Обратились неделю назад, когда поняли, что выручка закончилась. И вот сегодня на кредитном комитете одобрили, и отсрочка составила девять месяцев, до декабря, по всем кредитным линиям", — говорит Ковалев.По словам бизнесмена, следующим его шагом может стать новый кредит, как и у Светланы, на то, чтобы выплатить зарплаты и налоги.