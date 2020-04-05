Пока ни один из прогнозов по заболеваемости коронавирусом не подтверждается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Необходимо учитывать и особенности той или иной популяции.

Пока ни один из прогнозов по заболеваемости коронавирусом не подтверждается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Выступая на брифинге, она отметила, что главная сложность заключается в том, что ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер, которые предпринимает та или иная страна для купирования заболевания. Необходимо учитывать и особенности той или иной популяции, указала Голикова. Она рассказала, что все имеющиеся математические модели прогнозирования были задействованы еще в начале эпидемии. И на настоящий момент ни один прогноз не подтвердился.Вице-премьер назвала меры борьбы с распространением коронавируса в России неидеальными, однако отметила, что у нас делается "все возможное для спасения человеческих жизней".При этом оценивать ситуацию по количеству заболевших – неправильно. Ведь если количество заболевших будет расти, это значит, что улучшилось качество тестирования. Главное в ситуации распространения заболевания – не допускать смертей и бороться за каждую человеческую жизнь, а также создавать все условия для работы врачей.На брифинге стало известно, что тест-система на антитела к коронавирусу COVID-19 будет зарегистрирована в РФ уже в середине апреля. Первыми протестируют медицинских работников.В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, умерли 43 человека, сообщает портал Worldometers.