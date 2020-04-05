Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящие ответственность за завышение цен на лекарственные препараты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящие ответственность за завышение цен на лекарственные препараты. Глава государства подписал соответствующий закон, который был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 2 апреля.Согласно закону, за такие правонарушения должностным лицам придется заплатить штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – штраф в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи лекарств за все время их реализации с нарушением закона.Как уточняется, протоколы о подобных правонарушениях будут составлять сотрудники Росздравнадзора, а также органов, которые осуществляют государственный контроль в области цен, регулируемых государством, сообщает ТАСС.