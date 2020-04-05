Возраст примерно 80 процентов заразившихся коронавирусом россиян - от 18 до 60 лет, и этому есть причина. Ее назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в передаче Вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1.

Возраст примерно 80 процентов заразившихся коронавирусом россиян — от 18 до 60 лет, и этому есть причина. Ее назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".По словам Поповой, дело не в том, что люди этой возрастной категории в нашей стране более подвержены новой коронавирусной инфекции или чувствуют себя иначе, чем во всем мире. Причина — в том, что среди людей этого возраста самое большое количество вернувшихся из-за границы.Она также сообщила, что тестирование на коронавирус COVID-19 будут проходить все прибывающие в страну граждане, но не сразу после прилета, а уже в режиме изоляции. Исследования показывают: у человека после перелета сильно меняется состояние слизистой, поэтому в тот момент, когда человек выходит из самолета, труднее всего найти возбудитель. Прилетевшего нужно поместить в изоляцию и после этого обследовать, отметила Попова.По словам главы Роспотребнадзора, для профилактики заражения новым коронавирусом нет необходимости всем использовать маски с высокой степенью защиты. Например, врачам-инфекционистам нужны полностью изолирующие маски-респираторы, а маски для тех, кто работает в продовольственном магазине или где-то еще, могут быть полегче. Дома маска не нужна, однако вне его нужно закрыть нос и рот, отметила Попова.По ее словам, Роспотребнадзор уже запланировал и разработал популяционное исследование на количество россиян, уже получивших иммунитет к коронавирусу. Его целью будет понять, что делается в популяции там, где было очень широкое распространение — в Москве и Московской области, — и там, где вируса еще не было совсем, и как защищена или не защищена популяция.На следующей неделе планируется зарегистрировать тест-систему новосибирского государственного научного центра "Вектор", которая определяет антитела к новому коронавирусу. Накопить и проанализировать данные по иммунитету россиян к COVID-19, по словам Поповой, будет возможно примерно через 10 дней после начала проведения исследований.Ранее в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Попова рассказала, что у России пока получается не сорваться во взрывной, экспоненциальный рост числа зараженных новым коронавирусом. Этому, по ее словам, способствует соблюдение режима самоизоляции."Сегодня все делают так, как надо. И если ничто нам не помешает, я уверена, что этот период будет недолгим", — сказала Попова.Накануне сообщалось, что к концу апреля планируется завершить испытания российских вакцин от коронавирусной инфекции. После этого будут отрабатываться технологии на получение субстанций серий вакцин для проведения доклинических и клинических исследований.Доклинические исследования вакцин от коронавируса COVID-19 планируется начать 11 мая, рассказал журналистам гендиректор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, уже разработаны прототипы вакцин как на основе вирусов кори, гриппа и везикулярного стоматита, так и на основе "многообещающих подходов к синтетической биологии" — мРНК-вакцины, пептидные и субъединичные вакцины.В центре "Вектор" начался этап испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 на обезьянах. Ранее ее протестировали на мышах и хорьках.В документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1" Ринат Максютов рассказал, что российские ученые получили штамм коронавируса нового типа от Австралии и, позже, от Таиланда.