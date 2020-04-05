Шведское общественное телевидение SVT расследовало историю с министром энергетики и информационных технологий страны Андерсом Игеманом, который в декабре прошлого года обвинил Россию в сетевой атаке на один из его постов в Фейсбуке. Министр обвинил Россию ни много ни мало в дестабилизации дискуссии о введении в Швеции мобильной связи пятого поколения 5G.

Шведское общественное телевидение SVT расследовало историю с министром энергетики и информационных технологий страны Андерсом Игеманом, который в декабре прошлого года обвинил Россию в сетевой атаке на один из его постов в "Фейсбуке". Министр обвинил Россию ни много ни мало в дестабилизации дискуссии о введении в Швеции мобильной связи пятого поколения 5G.Журналисты SVT изучили около двух тысяч комментариев, оставленных под постом Игемана, и не нашли никакого иностранного следа. Не выявлено и факта атаки с использованием ботов либо так называемых троллей.Выяснилось, что за большинством комментариев стоит шведская группа в "Фейсбуке", половина членов которой входят также в организацию "Излучение Wi-Fi опасно для здоровья. Остановить 5G". Администратор этой группы с 15 тысячами участников призвала их: "ПОМОГИТЕ ВСЕМ! Зайдите на страницу Андерса Игемана в Facebook и комментируйте!".Следы мнимой "атаки русских ботов" ведут в обычную квартиру в Стокгольме, где живет активистка Катарина Холбринк. Себя она называет "самой обыкновенной шведской бабушкой, которая боится излучения".Сам Игеман на просьбу SVT дать комментарий заявил, что заявление о факте атаки было сделано на основании "четких признаков российского следа", которые его штаб разглядел в комментариях. "Это вопрос, в котором у России есть свои интересы", — отметил он.На замечание о том, что это не означает факта российской сетевой атаки, министр ответил, что с этим можно поспорить, но сложно не заметить "закономерности в гораздо более масштабной активности вокруг этого поста" и того, что подобные вещи происходили в других странах, где якобы была доказана связь между Россией и подобной активностью.Экс-министр иностранных дел Швеции и бывший гендиректор МАГАТЭ Ханс Бликс в своем комментарии SVT заявил, что высокопоставленные политики не имеют права на такие вольные спекуляции.Посольство России в Стокгольме ранее поздравило Игемана с внезапно возросшей популярностью его странице в "Фейсбуке", отметив: на его пост, судя по всему, ответили практически все россияне, владеющие шведским языком. В дипмиссии также заверили, что в России нет негативного отношения к технологии 5G и что наша страна открыта к сотрудничеству со Швецией — хотя и не с министрами, "страдающими паранойей в поисках "русских троллей".В июле 2017 года Андерс Игеман был отправлен в отставку с поста главы шведского МВД из-за скандала с крупной утечкой персональных данных госслужащих страны. Скандал, за который также поплатилась должностью министр инфраструктуры Швеции Анна Юханссон, разразился после того, как об утечке сообщили СМИ. Сама утечка произошла еще в 2015 году, и до того времени скрывалась властями.