Российские специалисты провели дезинфекцию около 65 тысяч квадратных метров в медицинских учреждениях Сербии.

Российские специалисты провели дезинфекцию около 65 тысяч квадратных метров в медицинских учреждениях Сербии. Как сообщило в воскресенье Министерство обороны Сербии, военнослужащие РФ использовали спецтехнику в двух клиниках в Белграде, где проходят лечение больные с легкой формой коронавируса COVID-19.Сербская армия уже подготовила шесть тысяч коек для больных опасной инфекцией, пишет РИА Новости."Наше дело – подготовиться к наихудшему сценарию, по которому тысячи человек будут иметь соответствующие симптомы", — заявил министр обороны Александр Вулин.Также армия обеспечивает безопасность граждан и помогает полиции патрулировать границу, улицы, контролировать лагеря мигрантов. Вулин также снова поблагодарил Россию за помощь, которую назвал "драгоценной".По словам эпидемиолог Предрага Кона, сейчас Сербия находится на этапе роста заболеваемости. В стране 1908 человек заразились, а более 50 скончались.