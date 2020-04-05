Институт космических исследований РАН в воскресенье сообщил о пробуждении чёрной дыры в центре Галактики.

Институт космических исследований РАН в воскресенье сообщил о пробуждении чёрной дыры в центре Галактики. По данным российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ", полученным 1 апреля, чёрная дыра 4U 1755-338 вновь стала активной после 24 лет "молчания".Астрофизики считают, что черная дыра вновь стала получать вещество с находящейся рядом обычной звезды, пишет РИА Новости. Звезда 4U 1755-338 была открыта рентгеновской космической обсерваторией Uhuru.Обсерватория "Спектр-РГ" в октябре 2019 года достигла рабочей точки в космическом пространстве и начала собирать научные данные​​."Спектр-РГ" построена в НПО Лавочкина и имеет целью за пять лет сфотографировать в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне.