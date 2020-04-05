Россия планирует в ближайшие три месяца выпустить шесть тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

Россия планирует в ближайшие три месяца выпустить шесть тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.По его словам, в апреле будет произведено около 500 аппаратов ИВЛ, в мае — 2500. В июне промышленность планирует выйти на цифру в 3000 аппаратов ИВЛ, пишет ТАСС.По словам замминистра, аппараты ИВЛ производятся на предприятиях госкорпорации "Ростех", в частности на входящем в нее АО КРЭТ.Все эти аппараты направляются в регионы по согласованию с Минздравом, добавил Цыб.Аппараты искусственной вентиляции легких требуются пациентам с коронавирусом, причем не только пожилым, но и молодым. Так, в Москве много больных, подключенных к аппаратам ИВЛ в Москве, не старше 40 лет.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила ранее в субботу, что больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Москве, второе и третье места по числу зараженных занимают Республика Коми и Бурятия.