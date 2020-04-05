С завтрашнего дня прекращается железнодорожное сообщение с Калининградом, сообщается на сайте РЖД. В сообщении уточняется, что ограничения коснутся поездов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга по территории Белоруссии и Литвы транзитом.

С завтрашнего дня прекращается железнодорожное сообщение с Калининградом, сообщается на сайте РЖД. В сообщении уточняется, что ограничения коснутся поездов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга по территории Белоруссии и Литвы транзитом. А именно, поезда № 30/29 и 80/79.Ранее сообщалось, что на основании решения Роспотребнадзора временно отменяется курсирование поездов, следующих транзитом через Беларусь. Белорусская железная дорога (БЖД) из-за пандемии коронавируса отменила поезда, следующие транзитом через Белоруссию, Калининград — Москва и Калининград — Санкт-Петербург. Пресс-служба БЖД уточняет, что неиспользованные билеты можно сдать в билетные кассы. Дополнительные сборы взиматься не будут, утверждают в ведомстве.На этой неделе стало известно, что Россия закрывает и авиасообщение с большинством стран.По данным портала Worldometers, 1,21 миллиона человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, 65,6 тысячи скончались. В России по состоянию на 5 апреля у 5389 человек подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", 45 человек скончались.