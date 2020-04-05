Эпидемию коронавируса в России пока удается сдержать от взрывного роста, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Эпидемию коронавируса в России пока удается сдержать от взрывного роста, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный", — сообщила она.Также Попова объяснила смысл режима самоизоляции: "Каждый заболевший заражает еще трех человек. А они в свою очередь заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена".Сделать это можно, только если "разобщить людей", отметила Попова, пояснив, что "это тоже эпидемиологический термин". "Разобщение людей сегодня сдерживает развитие ситуации, это совершенно очевидно", — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.Если не давать ситуации развиваться, вирус "теряет над нами свою силу и власть и перестает захватывать новые территории"."Было сказано, что у нас сегодня война. У нас, в самом деле, война за здоровье и война с этим вирусным агентом. Сегодня все делают так, как надо. И если ничто нам не помешает, я уверена, что этот период будет недолгим", — сказала Попова.В отличие от стандартного гриппа коронавирус пока мало изучен и "достаточно заразен". Кроме того, в последние три года от гриппа прививались порядка 50 процентов российских граждан, поэтому во время эпидемии гриппа "мы не имеем значимых потерь и значимых цифр заболеваемости среди населения", отметила Попова.