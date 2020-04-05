Ограничительные меры, которые вводятся сейчас в России в связи с пандемией COVID-19, безусловно, будут иметь положительный эффект. На это указывает опыт европейских стран. Там уже подсчитали, что было бы, если б на угрозу коронавируса должным образом не отреагировали.

Ограничительные меры, которые вводятся сейчас в России в связи с пандемией COVID-19, безусловно, будут иметь положительный эффект. На это указывает опыт европейских стран. Там уже подсчитали, что было бы, если б на угрозу коронавируса должным образом не отреагировали.При наихудшем сценарии количество жертв коронавируса могло оказаться больше в 6 раз. Вирусологи и математики совместно попытались оценить, насколько эффективны ограничительные меры, используемые сейчас в мире. Они проанализировали статистику заболеваемости и смертности в 11 странах Европы, а также их методы по сдерживанию вируса. Эксперты хотели понять, как изменилось базовое репродуктивное число R — оно отражает среднее количество людей, которое способен заразить каждый новый инфицированный.Если, к примеру, R — больше единицы, то темпы распространения инфекции нарастают. Если меньше, эпидемия начинает затухать. При базовом репродуктивном числе 0,5 сто человек заразят только 50, те — 25 и так далее. Значение, близкое к 2, это иллюстрация ничем не сдерживаемой эпидемии.Как же все выглядит на практике? Большинство государств перешли к решительным действиям в период с 11 по 17 марта. Но быстрее всех отреагировали Швейцария и Германия, они первыми стали изолировать инфицированных и людей с подозрением на COVID-19. В результате по состоянию на 2 апреля именно в этих двух странах при очень большом количестве заболевших доля погибших была сравнительно мала — 378 и 872 человека соответственно. Для сравнения, в Испании, где подобные меры приняли с двухнедельных опозданием, на начало месяца насчитывалось 9 тысяч умерших, это второй показатель в Европе.А в Италии изоляция помогла стабилизировать обстановку. Безусловно, статистика заболеваемости и смертности там по-прежнему удручающая, но, согласно моделям, все могло быть намного хуже. Только на Апеннинах количество летальных исходов в отсутствие ограничительных мер достигло бы 50 тысяч.В четыре раза меньше смертей, чем прогнозировалось, зафиксировано в Австрии, которая одной из первых ввела карантин.Медленнее всех действовала Великобритания — 7-е место в мире по числу инфицированных. Причем в Соединенном Королевстве эпидемия только-только набирает обороты. В конце марта заболеваемость там скакнула вдвое – с 1,5 до 3 тысяч новых случаев.К слову, ученые исследовали вообще весь комплекс мер по борьбе с коронавирусом. Среди них — и социальное дистанцирование, и запрет публичных мероприятий, и отмена уроков в школах. И пришли к выводу, что ограничения работают.По данным Университета Джона Хопкинса, уже к 3 апреля число инфицированных COVID-19 в мире перевалило за миллион. Почти половина заболевших — жители 11 стран Европы. Согласно моделям, если бы вирус распространялся беспрепятственно, только в Евросоюзе им оказались бы заражены от 7 до 43 миллионов человек.Думается, ограничения, с которыми многим из нас сейчас приходится мириться, — разумная плата за то, чтобы не попасть в ежедневные эпидемические отчеты ВОЗ и Университета Хопкинса.