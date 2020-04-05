В редакцию Вестей в субботу пришло письмо о 82-летней москвичке с Ярославского шоссе, которая, как и многие другие ее ровесники по всей стране, получает пенсию на сберкнижку и может снять деньги только в отделении Сбербанка.

В редакцию "Вестей в субботу" пришло письмо о 82-летней москвичке с Ярославского шоссе, которая, как и многие другие ее ровесники по всей стране, получает пенсию на сберкнижку и может снять деньги только в отделении Сбербанка.Но ближайшее к ее дому было закрыто в свете последних событий, до дежурного работающего не доехать — бесплатный проезд отменен, да и выходить из дома ей сейчас нельзя. На горячей линии ей был дан совет обратиться к волонтерам, а они, в свою очередь, затребовали нотариальную доверенность, для оформления которой нужны деньги и нужно выходить в город. "Вести в субботу" запросили разъяснения у Сбербанка."У нас резко выросла доля услуг, которые мы предоставляем онлайн, то есть в приложении Сбербанка. При этом мы видим, что со стороны наших клиентов есть спрос на физическое обслуживание в наших отделениях. И по этой причине с 4 апреля по всей стране будут работать 3000 отделений Сбербанка. Мы активно следим за тем, как меняется спрос на услуги банка в наших отделениях, и готовы увеличивать количество отделений либо каким-либо образом другим подстраиваться под наших клиентов", — сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк".