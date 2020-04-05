В Сбербанке рассказали, по каким кредитам готовы предоставить кредитные каникулы своим клиентам, пострадавшим от коронавируса. На каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек могут претендовать в индивидуальном порядке клиенты, на которых негативно повлияло распространение коронавируса COVID-19.

В Сбербанке рассказали, по каким кредитам готовы предоставить каникулы своим клиентам, пострадавшим от коронавируса. На кредитные каникулы сроком до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек могут претендовать в индивидуальном порядке клиенты, которые заболели, находятся на вынужденном карантине, частично потеряли доход либо испытывают временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за распространения коронавируса COVID-19.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в России право на кредитные каникулы получили пострадавшие от COVID-19 физические лица, а также индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса. Они имеют право на отсрочку погашения основного долга и выплаты процентов по кредиту.При этом максимальная сумма кредита не должна превышать определенной суммы. По ипотечным кредитам это 1,5 миллиона рублей, по автокредитам — 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей, по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам, сумма которых не превышает 300 тысяч рублей.Для получения кредитных каникул в Сбербанке нужно подать заявку на реструктуризацию, выбрав вариант с отсрочкой погашения. Подача заявки доступна онлайн. Заемщику потребуется документ, подтверждающий факт негативного влияния COVID-19. Срок рассмотрения заявок на реструктуризацию составляет до 10 рабочих дней.В банке рекомендуют обращаться за кредитными каникулами только в случаях, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов, передает РИА Новости. Пока Сбербанк отмечает тенденцию к массовым обращениям граждан за льготным периодом при отсутствии документального подтверждения ухудшения их финансовой ситуации. По данным банка, только одна из десяти заявок на реструктуризацию кредита подтверждена официальным документом.