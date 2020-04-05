Семья мужчины, расстрелявшего в упор пять человек в поселке Елатьма (Рязанская область), считалась благополучной. В социальных органах области подтвердили, что к ним обращений не было.

Семья мужчины, расстрелявшего в упор пять человек в поселке Елатьма (Рязанская область), не находилась в группе риска. В социальных органах области подтвердили, что к ним обращений не было.По словам уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Екатерины Мухиной, все было тихо и спокойно. Она же сообщила, что несовершеннолетним детям погибших будет оказана помощь, передает ТАСС.Ранее стало известно, что в поселке Елатьма 32-летний мужчина расстрелял пять человек после словесной перепалки. Находясь на балконе своей квартиры, он сделал замечание громко разговаривавшей компании. Те в ответ огрызнулись, разгорелся скандал. В итоге молодой человек взял одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и застрелил четырех мужчин и женщину. Жертвы скончались на месте.По факту убийства возбуждено уголовное дело, допрос подозреваемого продолжается. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу. Кроме того, будет проведен ряд экспертиз, включая и психиатрическую. Данные о личности подозреваемого следствие не раскрывает, известно только, что мужчина родился в 1988 году, у него есть жена и двое детей, передает РИА Новости.