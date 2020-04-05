О рекордном числе заболевших новым коронавирусом сообщило министерство здравоохранения Сингапура. За день заразились 120 человек, всего болеют более тысячи.

О рекордном числе заболевших новым коронавирусом сообщило министерство здравоохранения Сингапура. За день заразились 120 человек, всего болеют более тысячи.Причем 116 случаев инфицирования произошли внутри страны, эти люди никуда не ездили, передает РИА Новости.Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что первый и самый явный симптом заражения коронавирусом COVID-19 — лихорадка и высокая температура. По ее словам, люди рассказывают, что просыпаются среди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит.