Канадский актер Логан Уильямс скоропостижно скончался в возрасте 16 лет. Восходящая звезда был известен поклонникам сериала Флэш – Уильямс исполнял роль Барри Аллена в детстве.

Канадский актер Логан Уильямс скоропостижно скончался в возрасте 16 лет. Восходящая звезда был известен поклонникам сериала "Флэш" – Уильямс исполнял роль Барри Аллена в детстве.О его смерти журналистам сообщила мать Марлиз Уильямс, уточнив, что Уильямс скоропостижно скончался еще в четверг, 2 апреля. Точная причина смерти пока не называется. В соцсетях Марлиз пишет, что больше всего переживает о том, что не может утешить своих родителей, которые потеряли единственного внука – из-за режима карантина они не смогут попрощаться с Логаном.Логан известен также по сериалам "Сверхъестественное" и "Шепот". Коллеги по съемочной площадке отмечают его профессионализм и говорят, что мальчик имел большой потенциал и мог стать настоящей кинозвездой. На Facebook друзья вспоминают его " нежной и очень любящей и очень доброй душой”. Помимо игры в кино Уильямс любил футбол, играл на гитаре, увлекался рэп-музыкой.The New York Post цитирует партнера Логана по съемочной площадке Гранта Гастина (исполнителя роли супергероя Аллена). Он опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Уильямсом и актером Джесси Л. Мартином, сделанную во время съемок пилотной серии "Флеша" в 2014 году. И попросил подписчиков выразить слова поддержки семье и близким Логана.Агент актера, Мишель Говин написал, что все знакомые с Логаном "находятся в шоке" и скорбят об этой трагической утрате. Он назвал Логана "исключительным талантом, с добрым сердцем и заразительным духом".Место и время похорон Логана Уильямса пока неизвестно.