В Риме от заболевания COVID-19 умер сотрудник личной охраны премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Заместитель комиссара полиции 52-летний Джорджо Гуастамаккья подхватил коронавирусную инфекцию ранее в марте.

В Риме от заболевания COVID-19 умер сотрудник личной охраны премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Заместитель комиссара полиции 52-летний Джорджо Гуастамаккья подхватил коронавирусную инфекцию ранее в марте.После того как об этом стало известно, глава итальянского правительства сделал тест на коронавирус, и он дал отрицательный результат. Сообщается, что скончавшийся охранник в последнее время не общался с Конте лично и, в частности, не ездил с ним в одном автомобиле.Гуастамаккья после выявления заражения коронавирусом находился в отделении интенсивной терапии больницы "Тор Вергата" в итальянской столице, однако медикам не удалось спасти ему жизнь, пишет РИА Новости.Скончавшийся офицер работал в службе безопасности главы премьера Италии много лет, он охранял четырех последних глав правительства. Соболезнования в связи с кончиной Гуастамаккья выразили некоторые известные итальянские политики, а также глава полиции страны Франко Габриэлли.По данным ресурса Worldometers, на данный момент в Италии зарегистрировано почти 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 15 тысяч человек. Премьер Конте подписал распоряжение о продлении срока карантина и ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса до 13 апреля.