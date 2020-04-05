Используя кувалды в качестве оружия, соучастники разбили стекло автомобиля и, угрожая применением насилия, требовали у потерпевшего денежные средства...

СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по факту разбойного нападения.Установлено, что фигурант уголовного дела, совместно с тремя неустановленными соучастниками получили сведения о том, что на автомобиле марки ВАЗ осуществляются перевозки денежных средств в особо крупном размере. После чего, дождавшись выезда указанного автомобиля с территории одного из бизнес-центров в г. Москве, проследовали за ней. На перекрестке 3-й Парковой улицы и Щелковского шоссе, остановившись на светофоре, злоумышленники напали на водителя автомобиля ВАЗ. Используя кувалды в качестве оружия, соучастники разбили стекло автомобиля и, угрожая применением насилия, требовали у потерпевшего денежные средства, находящиеся в салоне автомобиля, однако мужчине удалось скрыться от злоумышленников. Материальный ущерб мог бы составить более 1 миллиона рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве