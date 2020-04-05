Европа, как и США, тоже в самом центре коронавирусного урагана. В лидерах по числу заболевших и по числу умерших - Италия и Испания. Там опасную заразу подхватили более 120 тысяч человек.

Автор: Дмитрий КиселёвЕвропа, как и США, тоже в самом центре коронавирусного урагана. В лидерах по числу заболевших и по числу умерших — Италия и Испания. Там опасную заразу подхватили более 120 тысяч человек. Германия догоняет — тоже под 100 тысяч инфицированных. Правда, она справляется куда лучше.При этом немцы получают обвинения в национальном эгоизме и даже в том, что они все еще считают себя "высшей расой". Такие настроения итальянцев выразил популярный комик Туллио Соленги, который выпустил ролик, где припомнил, что именно на немцах — вина за обе мировые войны по причине расового превосходства. "Немцы все еще ведут себя безнадежно высокомерно. Сегодня — в экономическом плане. Они все еще считают себя высшей расой", — сказал Соленги.Но то, что говорит комик, итальянские политики выражают иначе. Вскладчину парламентарии от разных партий и мэры городов купили по рекламному тарифу целую газетную полосу влиятельной немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, где выразили свой протест против отказа Германии выпустить обязательства европейского займа — евробонды — для финансирования общеевропейской борьбы с коронавирусом.Понятно, что Германия справится сама. Но итальянцы недоумевают, зачем им оставаться в так называемой европейской семье, если в трудную минуту ее просто нет?! И предупреждают, что если Германия не проявит солидарность, то Евросоюз рухнет: "Дорогие немецкие друзья, вместе с коронавирусом западный мир снова занял центральное место на исторической сцене. Сегодня у Евросоюза нет средств реагировать на кризис единым фронтом. Если Евросоюз не докажет, что он существует, то сам перестанет существовать".Такое послание в Берлин прилетело из Рима. Ранее о том, что европейская солидарность — это лишь "сказки на бумаге", заявлял президент Сербии — страны-кандидата в ЕС — Александр Вучич.Тем временем Россия Сербии в трудную минуту помогает чем может. Когда недавно Вучич позвонил Путину, то вопрос решился быстро. Из сообщения пресс-службы Кремля: "В духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции. Эта помощь, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии Министерства обороны России".И вот в Сербии уже приземлились все 11 российских военных самолетов с врачами и тем, что сейчас этой так необходимы.А в итальянском Бергамо наши военные специалисты уже работают вторую неделю. Проводят дезинфекцию. 6 апреля начнет прием больных с коронавирусной инфекцией и мобильный госпиталь, где будут работать российские и итальянские бригады врачей. Мир словно ждал повода проявить человеческое. Коронавирус стал им.Автор: Ася ЕмельяноваМощности это швейной мастерской — 600 масок в день. Крохи для миллионного Рима, но это — единственное место в городе, где можно найти маски.В конце третьей недели карантина Моника ставит рекорд — минута и 10 секунд на маску. Каждые полчаса Пино выходит на порог — две штуки в руки. Бесплатно, но люди все-равно приносят деньги — у входа пришлось поставить коробку для тех, кто хочет сказать "спасибо".На масках Пино не заработает. Но он — уже легенда. Как и его фирменная линия с триколором.Так же, как Пино, по принципу "все для фронта, все для победы" "перестраивается" вся Италия. Маски шьют на заводе Lamborghini. Производство встало, но цех, где шили чехлы для машин, теперь работает на больницу Святой Урсулы в Болонии. Регион Тоскана загрузил работой один из самых дорогих брендов — Prada — 110 тысяч масок должны быть готовы к 6 апреля.Страна уже не понимает, почему все дома, все закрыто, остановлено, а люди продолжают болеть и умирать. Катастрофа не только в Бергамо — в Брешии, Кремоне. 31 марта в полдень Италия объявляет минуту молчания. Пронзительнее всего эта тишина звучит там, где все начиналось, в крохотном Кодоньо. Один пациент, одна ошибка — и в трауре вся страна.С близкими, которых на рассвете вывозят военные фургоны, не проститься, не благословить. Церковь пытается — на свой страх и риск там, где еще разрешены похороны, — но в стране — уже 90 умерших от коронавириса священников. Вирус добирается даже туда, где не всегда берет телефон. Ну, как он забрался в деревню Каренно в горы над озером Комо?Падре Рива за месяц похоронил отца, своего помощника — второго священника, с которым служил в трех горных приходах. Мать — в больнице. Это то, о чем он молится в пустой церкви, — лишь бы успеть попрощаться, если ей станет хуже и понадобится интубация.Они собираются на смену как в последний бой, не торопясь, методично. Здесь любая ошибка может стоить жизни, но самое главное — санитарная система Италии не может позволить себе терять ни одного врача, ни одну медсестру.Не только одеваться — раздеваться нужно уметь после каждого визита на дом. Это бригада скорой из Неаполя. Напарник внимательно смотрит, как врач, выйдя из квартиры снимает комбинезон, бахилы, потом перчатки — здесь главное не дотронуться до кожи. Одноразовая защита уничтожается. Бригада обрабатывает даже пятачок асфальта, на котором врач раздевался."Часто мы заходим и сразу видим, что симптомы стопроцентные. Хочется помочь, подойти, но даже руку подать я не могу. Делаю анализ максимально быстро и исчезаю. Наш протокол запрещает эмоции", — рассказал один из врачей.Италия уже не танцует на балконах по вечерам — ей не до флешмобов. Но каждый делает что может. Это Морриконе. Рассвет. Площадь Навона. И это слышал весь Рим. А это корзины, которые спускают с балконов в Милане, — в них можно положить что-то лишнее и взять что-то нужное.Карантин с итальянцами переживают все, кто в Италии застрял. Настроение – на "пять", даже если этот круиз затянулся. На этом лайнере кто-то с февраля. Поднялся на борт в Индии. В программе отдыха были Израиль, Мальдивы, Греция, Хорватия. Когда мир изменился, поменялся и маршрут — стали заходить туда, где принимали. Запереться в своих каютах приказали после Крита, когда подтвердился диагноз у одной из пассажирок.На борт Costa Victoria — 85 россиян. Каждый день созваниваются с дипломатами, создали русский общий чат. Держатся, ждут разрешение на вылет, понимая, что с этого корабля им — сразу на карантин.Так же страшно сегодня в Испании. Фабрики в режиме "все для борьбы с вирусом" шьют маски. Павильоны ЭКСПО с красными коврами, переоборудованные в госпитали: глядя на это сверху, кажется, будто это фантастический фильм или реалити-шоу. Военные грузовики с телами погибших. Под огромный морг переоборудовали Ледовый дворец.Аттестаты на выход ввели во Франции, которая обогнала Китай по числу погибших. Под морг отдали самый большой рынок в мире — Rungis — 245 гектаров. На улицах пусто, наконец-то никаких "желтых жилетов". Париж отзывает даже военных из Ирака — они нужны стране.Англия, где вирус косит всех, даже первых лиц, наконец, "вымерла".Лишь Швеция — пока будто с другой планеты. Никаких запретов. Все открыто. Пабы, рестораны… Волноваться не о чем, считает Стокгольм. Но полевой госпиталь рядом со столицей все-таки начали строить.