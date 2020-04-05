Российский нападающий Сельты Федор Смолов нарушил правила карантина и покинул Испанию. Футболист вернулся в Россию по личным делам. По возвращении в Сельту его ждут санкции.

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов нарушил правила карантина и покинул Испанию. Футболист вернулся в Россию по личным делам. По возвращении в "Сельту" его ждут санкции.Смолов несколько раз отправлял запросы на выдачу ему разрешения для поездки в Россию, но каждый раз ему отказывали, сообщает Mundo Deportivo. Таким образом, он самовольно нарушил правила карантина, установленного в связи с пандемией коронавируса.Федор стал вторым футболистом "Сельты", покинувшим Испанию без полученного разрешения. Ранее таким же образом карантин был нарушен его одноклубником Пионе Систо. При этом россиянин поставил в известность "Сельту" о своей поездке, и дал понять, что вернется в страну, как только решит свои личные дела.Напомним, что Смолов выступает в клубе из Виго на правах полугодичной аренды. За "Сельту" он сыграл шесть матчей, отличившись одним голом. Права на игрока принадлежат московскому "Локомотиву".