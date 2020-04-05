Вводятся новые меры для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина.

Вводятся новые меры для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина.Назначены органы исполнительной власти, которые будут налагать штрафы на ИП и юрлица за нарушения режима повышенной готовности, это: Департамент торговли и услуг, Московская административная дорожная инспекция, префектуры и управы, Объединение административно-технических инспекций, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, Департамент образования и науки.Чтобы предотвратить распространение инфекции, людей по возможности перевели на удаленную работу и отправили в отпуска, заявил мэр в своем обращении. На работающих предприятиях должны обеспечиваться дезинфекция и социальное дистанцирование, теперь это обязательная а не рекомендательная мера, подчеркнул Собянин.Приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия.Салоны красоты, массажные кабинеты, имеющие медицинские лицензии, продолжат работать.Обращается внимание, что все меры временные.